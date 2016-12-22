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Новый железнодорожный вокзал открыли в Бурятии

Его строительство обошлось в 264 млн рублей

Новый железнодорожный вокзал открыли на станции Заиграево в Бурятии. В церемонии открытия нового объекта приняли участие глава республики Вячеслав Наговицын и начальник Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) Василий Фролов.

Старое здание железнодорожного вокзала было построено в 1914 году и могло вместить только 10 человек. Новый вокзал позволяет разместить одновременно до 50 пассажиров, что соответствует текущему пассажиропотоку.

В новом вокзале появились все необходимые помещения пассажирского комплекса: от билетной кассы до буфета. Кроме того, здание вокзала оборудовано полицией, медпунктом, комнатой матери и ребенка. На вокзале также имеются вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства маломобильных пассажиров.

Общая площадь застройки составила более 8,7 тыс. кв. м. На строительство нового объекта компания ОАО «РЖД» выделила более 264,6 млн рублей, сообщает ИА UlanMedia.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Новый железнодорожный вокзал открыли в Бурятии

Его строительство обошлось в 264 млн рублей

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