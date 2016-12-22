Новый железнодорожный вокзал открыли в Бурятии

Новый железнодорожный вокзал открыли на станции Заиграево в Бурятии. В церемонии открытия нового объекта приняли участие глава республики Вячеслав Наговицын и начальник Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) Василий Фролов.

Старое здание железнодорожного вокзала было построено в 1914 году и могло вместить только 10 человек. Новый вокзал позволяет разместить одновременно до 50 пассажиров, что соответствует текущему пассажиропотоку.

В новом вокзале появились все необходимые помещения пассажирского комплекса: от билетной кассы до буфета. Кроме того, здание вокзала оборудовано полицией, медпунктом, комнатой матери и ребенка. На вокзале также имеются вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства маломобильных пассажиров.

Общая площадь застройки составила более 8,7 тыс. кв. м. На строительство нового объекта компания ОАО «РЖД» выделила более 264,6 млн рублей, сообщает ИА UlanMedia.