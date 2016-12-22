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Экс-главу Роспечати признали виновным по делу об экстремизме

Один из основателей «Российской газеты» — Борис Миронов был оштрафован Басманным судом Москвы на 100 тыс. рублей за публикацию книги «Битва с игом иудейским»

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Басманный суд Москвы признал экс-главу Роспечати и одного из основателей «Российской газеты», Бориса Миронова, виновным в призывах к экстремизму.

Как сообщает агентство ТАСС, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и оставил подсудимого под подпиской о невыезде.

Миронов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Поводом для возбуждения уголовного дела стала книга Миронова «Битва с игом иудейским», которую издательство «Алгоритм» выпустило тиражом около 2 тыс. экземпляров.

По заключению экспертов, в указанных работах содержатся призывы к насильственным действиям в отношении евреев. Согласно российскому законодательству, такая литература признается экстремистской.

Борис Миронов — журналист, публицист и член Союза писателей. Он известен своими националистическими взглядами и скандальными заявлениями. В 2008 году бывший председатель комитета РФ по печати уже был признан виновным в разжигании межнациональной розни.

Однако тогда его освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Экс-главу Роспечати признали виновным по делу об экстремизме

Экс-главу Роспечати признали виновным по делу об экстремизмеОдин из основателей «Российской газеты» — Борис Миронов был оштрафован Басманным судом Москвы на 100 тыс. рублей за публикацию книги «Битва с игом иудейским»

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