Экс-главу Роспечати признали виновным по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы признал экс-главу Роспечати и одного из основателей «Российской газеты», Бориса Миронова, виновным в призывах к экстремизму.



Как сообщает агентство ТАСС, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и оставил подсудимого под подпиской о невыезде.



Миронов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).



Поводом для возбуждения уголовного дела стала книга Миронова «Битва с игом иудейским», которую издательство «Алгоритм» выпустило тиражом около 2 тыс. экземпляров.



По заключению экспертов, в указанных работах содержатся призывы к насильственным действиям в отношении евреев. Согласно российскому законодательству, такая литература признается экстремистской.



Борис Миронов — журналист, публицист и член Союза писателей. Он известен своими националистическими взглядами и скандальными заявлениями. В 2008 году бывший председатель комитета РФ по печати уже был признан виновным в разжигании межнациональной розни.



Однако тогда его освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

