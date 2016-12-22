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На Ямале замерзает колонна дальнобойщиков

Водители находятся на трассе уже четвертые сутки

Колонна дальнобойщиков замерзает на одной из трасс Ямала из-за непогоды. Водители большегрузов уже четвертые сутки находятся на трассе, однако отказываются от эвакуации, потому что не могут оставить свой транспорт и находящийся в них груз.

Ранее МЧС по ЯНАО объявляло штормовое предупреждение. В настоящее время местами столбик термометра опускается до минус 60 градусов. Инцидент с дальнобойщиками произошел в городе Ноябрьск. В нем действует режим «повышенная готовность». По данным МЧС на 21 декабря, на трассе в 1 км от Карамовского поста находились 37 машин и 45 человек. По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, 22 декабря на трассе остаются 19 машин.

В МЧС также заявили, что в районе бедствия дальнобойщиков круглосуточно работают оперативная группа управления ГО и ЧС, а также пост по оказанию медпомощи. Кроме того, неподалеку есть кафе, где водители могут поесть. Сами же дальнобойщики, как сообщает «Ямал.PRO», эту информацию опровергают. По их словам, до 21 декабря они не получали значимой помощи от спасателей, топливо и масло могли купить только за деньги, а владельцы кафе подняли цены в два раза.

Как сообщает ОТР, все запасы продовольствия и топлива у водителей стремительно иссякают, многие машины сломались.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

На Ямале замерзает колонна дальнобойщиков

Водители находятся на трассе уже четвертые сутки

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