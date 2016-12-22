Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Гостиницам будет грозить штраф за фиктивные звезды

Сумма компенсации за обман составит не менее 30 тыс. рублей

Гостиницы и отели будут штрафовать за фиктивные звезды. Сумма штрафа составит от 30 тыс. рублей.

В первую очередь проверка ждет отели в тех 11 городах, которые примут у себя чемпионат мира по футболу. Каждый отель должен получить классификацию до 1 января 2017 года. На данный момент ее прохождение отелями, гостиницами и домами отдыха является добровольным.

Оценивать звездность гостиниц по определенной системе будут эксперты от аккредитованных Министерством культуры РФ организаций. По балльной системе будет оцениваться всё: количество полотенец в ванной, наличие климат-контроля, лифта и ресторана. Не забудут и про уровень работы персонала, сообщает телеканал «360».

С 2018 года пройти сертификацию должны отели с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019-го — имеющие более 15 номеров, с 2020 года звезды должны иметь все.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Гостиницам будет грозить штраф за фиктивные звезды

Сумма компенсации за обман составит не менее 30 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке