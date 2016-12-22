Гостиницам будет грозить штраф за фиктивные звезды

Гостиницы и отели будут штрафовать за фиктивные звезды. Сумма штрафа составит от 30 тыс. рублей.

В первую очередь проверка ждет отели в тех 11 городах, которые примут у себя чемпионат мира по футболу. Каждый отель должен получить классификацию до 1 января 2017 года. На данный момент ее прохождение отелями, гостиницами и домами отдыха является добровольным.

Оценивать звездность гостиниц по определенной системе будут эксперты от аккредитованных Министерством культуры РФ организаций. По балльной системе будет оцениваться всё: количество полотенец в ванной, наличие климат-контроля, лифта и ресторана. Не забудут и про уровень работы персонала, сообщает телеканал «360».

С 2018 года пройти сертификацию должны отели с фондом более 50 номеров, с 1 января 2019-го — имеющие более 15 номеров, с 2020 года звезды должны иметь все.