Литва якобы обнаружила российское шпионское ПО на компьютерах властей

Директор Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) Литвы Римтаутас Черняускас заявил, что на правительственных компьютерах якобы было обнаружено российское шпионское программное обеспечение.



«Шпионские программы, которые мы нашли, работали по меньшей мере полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, какими и в США», — заявил он в интервью агентству Reuters.



По его словам, программы передавали документы и вводимые пользователями пароли на интернет-адреса, которые обычно используют российские разведорганы.



Черняускас добавил, что шпионское программное обеспечение было найдено на трех правительственных компьютерах, начиная с 2015 года. По его утверждению, заразить компьютеры такими программами пытались уже 20 раз.



Чиновник выразил мнение, что таким образом Россия якобы пытается влиять на политику Литвы.



В начале осени США обвинили РФ в причастности к взлому серверов Демократической партии. Москва отвергала эти заявления, подчеркивая, что американская сторона не имеет никаких доказательств подобных действий.

