МИД Белоруссии заявил официальный протест России

В МИД Белоруссии вызван советник-посланник посольства России в Минске Вадим Гусев. России заявлен официальный протест белорусского МИДа в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова.

Накануне СМИ распространили высказывания Решетникова о белорусском языке и Белоруссии. Решетников заявил, что белорусский язык, по его мнению, создали в 1926 году, согласно постановлению огрбюро ЦК ВКПБ, сообщает «РИА Новости». Ученый добавил, что существование независимой Белоруссии «уродует историю».

В четверг в МИД Белоруссии в присутствии российского дипломата «была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».