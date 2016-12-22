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МИД Белоруссии заявил официальный протест России

Ранее директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В МИД Белоруссии вызван советник-посланник посольства России в Минске Вадим Гусев. России заявлен официальный протест белорусского МИДа в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова.

Накануне СМИ распространили высказывания Решетникова о белорусском языке и Белоруссии. Решетников заявил, что белорусский язык, по его мнению, создали в 1926 году, согласно постановлению огрбюро ЦК ВКПБ, сообщает «РИА Новости». Ученый добавил, что существование независимой Белоруссии «уродует историю».

В четверг в МИД Белоруссии в присутствии российского дипломата «была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

МИД Белоруссии заявил официальный протест России

МИД Белоруссии заявил официальный протест РоссииРанее директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году

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