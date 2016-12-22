Гонщицу Мару Багдасарян могут лишить права управления автомобилем

Мировой суд оштрафовал еще на 6 тыс. рублей участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и попросил прокуратуру рассмотреть вопрос о лишении ее прав по состоянию здоровья.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко, у нарушительницы есть определенный диагноз, который препятствует ей управлять автомобилем.



«В связи с этим обстоятельством мировой судья решил направить в адрес Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы представление о рассмотрении вопроса прекращения права Багдасарян на управление транспортными средствами», — сказал Тимошенко.

От также рассказал, что сегодня судом было рассмотрено еще четыре административных дела в отношении девушки за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.



«Судья по результатам рассмотрения административных дел с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере 1 тыс., 1 тыс., 2 тыс., 2 тыс. рублей», — отметил Тимошенко.



Ранее участницу скандальных гонок приговаривали к 24 суткам административного ареста, которые она уже провела в спецприемнике. Кроме того, девушка должна будет отработать дворником в московском районе Сокол в течение 595 часов.



Багдасapян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС, выписавшие ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, обнаружили, что за девушкой числится около 16 нeоплaченных штрафов за нарушение ПДД.

В общей сложности в отношении девушки в суд поступил 51 материал, касающийся нарушений правил дорожного движения.

