Чкаловскую авиабазу реорганизуют

800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году будет реорганизована. На ее базе будет заново создана легендарная Авиационная дивизия особого назначения (АДОН).

Формирование АДОН на базе 800-й авиационной базы 2-го разряда начнется в начале следующего года. Базироваться дивизия будет на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. Эту информацию «Известиям» официально подтвердили в Минобороны России.



До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете.



По мнению экспертов, новая авиационная часть станет важнейшим логистическим элементом обеспечения военной операции в Сирии, а также расширяющегося российского международного военного сотрудничества. В авиационный парк АДОН войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, трансконтинентальные Ил-62 и даже раритетные турбовинтовые Ил-18. Все летательные аппараты дивизии прошли специальную доработку. В частности, на них были установлены засекречивающие системы связи и современное радионавигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты по международным пассажирским воздушным трассам.

АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже эта воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем и дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты. На ее самолете совершил свой единственный перелет по воздуху (на конференцию в Тегеран) Иосиф Сталин.

После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам. Самолеты и вертолеты дивизии постоянно привлекались для перевозки военно-политического руководства СССР и России, а также обеспечения их визитов в зарубежные страны.

В 2010 году АДОН была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения.

— Дивизию понизили в статусе до обычного авиационного полка, — рассказал военный историк Дмитрий Болтенков. — Был сокращен личный состав, а многие самолеты выведены из эксплуатации и находились на консервации в Чкаловском. Оставшиеся машины преимущественно использовались для перевозки пассажиров и грузов по территории России. Активно за рубеж летали только специально дооборудованные под перевозку министра обороны авиалайнеры.

Но с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой страны. Самолеты не только перевозят солдат и офицеров, но и выполняют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истребителей Су-30 и Су-35. По данным ресурса FlightRadar24, в месяц самолеты особого назначения выполняют ежемесячно несколько десятков «сирийских» рейсов.

— Для перевозки обычных военнослужащих с личными вещами и оружием лучше всего подходят обычные гражданские авиалайнеры, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — В отличие от военно-транспортных самолетов в таких машинах больше места для обычных пассажиров и в них удобнее лететь на большие расстояния. Также авиалайнеры более скоростные и на их обслуживание и эксплуатацию требуется меньше ресурсов. Поэтому для перевозки личного состава в Афганистан, Ирак и другие отдаленные районы земного шара страны НАТО и США уже давно активно используют гражданские авиалайнеры.

По словам эксперта, самолеты 800-й авиабазы стали важнейшим логистическим элементом российской операции в Сирии.

— Россия расширяет военное сотрудничество с другими странами мира. Проводится обмен специалистами, ведутся совместные военные учения, — пояснил Антон Лавров. — С учетом необходимости обеспечения сирийской операции ВКС России необходимо расширять возможности по воздушным перевозкам. Поэтому Минобороны России требуется больше пассажирских самолетов и их экипажей, обеспечить которые и должна вновь сформированная АДОН.

​​​​​​​

