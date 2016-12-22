Патриарх Иерусалимский: вскрытие Гроба Господня — не святотатство

Патриарх Иерусалимский Феофил III не считает святотатством вскрытие археологами Гроба Господня для реставрации.

«Решение о ремонте Святой Кувуклии было по благословению Божьему, и я не вижу в этом человеческой воли, а только волю Господа. В том, что Господь благословил сейчас начать ремонт», — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Исследователи вскрыли Гроб Господень осенью 2016 года. Они пришли к выводу, что он подлинный, а заодно обнаружили дополнительную защитную мраморную плиту, скрытую другой — уже известной.

По словам Феофила III, археологам оказалось непросто заручиться согласием всех шести конфессий христианства на до сих пор продолжающуюся реставрацию храма.

«Всё в жизни сложно... Есть ли в жизни вообще что-то простое?» — задался вопросом иерарх, комментируя одобрение ремонта всеми соуправляющими.

В пятницу, 23 декабря, РЕН ТВ в 18.00 мск представит зрителям документальный спецпроект «Гроб Господень — открытие главной тайны человечества» со съемками внутри храма и полной версией разговора с патриархом.



