Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Россия приостанавливает полеты таджикской «Сомон Эйр» в регионы РФ

Решение вступает в силу с 0.00 мск 23 декабря

Фото: официальная страница Somon Air в Facebook

С 0.00 по московскому времени 23 декабря Россия приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы РФ.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.

В Минтрансе уточнили, что речь идет о полетах таджикской авиакомпании во все города России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

«Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокола от 7 ноября 2016 года не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании «Ямал», — сказал представитель Минтранса.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Россия приостанавливает полеты таджикской «Сомон Эйр» в регионы РФ

Россия приостанавливает полеты таджикской «Сомон Эйр» в регионы РФРешение вступает в силу с 0.00 мск 23 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке