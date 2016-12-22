Россия приостанавливает полеты таджикской «Сомон Эйр» в регионы РФ

С 0.00 по московскому времени 23 декабря Россия приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы РФ.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.

В Минтрансе уточнили, что речь идет о полетах таджикской авиакомпании во все города России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

«Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокола от 7 ноября 2016 года не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании «Ямал», — сказал представитель Минтранса.