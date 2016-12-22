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Восточные кварталы Алеппо покинула последняя колонна с боевиками

Экстремисты эвакуируются вместе с семьями

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Сегодня вечером восточные кварталы сирийского города Алеппо покинула последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями.

Как сообщает ТАСС, вывод бандформирований и гражданских лиц завершен. В ближайшее время саперы сирийской армии начнут операцию по разминированию районов, которые покинули боевики.

Ранее в Алеппо доставили последнюю группу пострадавших жителей и раненых ополченцев из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлию.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Восточные кварталы Алеппо покинула последняя колонна с боевиками

Восточные кварталы Алеппо покинула последняя колонна с боевикамиЭкстремисты эвакуируются вместе с семьями

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