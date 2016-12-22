Восточные кварталы Алеппо покинула последняя колонна с боевиками

Сегодня вечером восточные кварталы сирийского города Алеппо покинула последняя колонна из 15 машин и четырех автобусов с боевиками и их семьями.

Как сообщает ТАСС, вывод бандформирований и гражданских лиц завершен. В ближайшее время саперы сирийской армии начнут операцию по разминированию районов, которые покинули боевики.

Ранее в Алеппо доставили последнюю группу пострадавших жителей и раненых ополченцев из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлию.