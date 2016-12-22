Заключенные подняли бунт в одной из тюрем Великобритании

В британском графстве Кент около 50 заключенных подняли бунт и взяли под свой контроль крыло тюрьмы Swaleside. Учреждение находится на острове Шеппи.

«Контроль над одним корпусом был потерян после инцидента с участием 50 заключенных в тюрьме Swaleside на острове Шеппи в Кенте. В настоящее время беспорядки продолжаются», — сообщает телеканал Sky News.

О пострадавших пока не сообщается, никаких подробностей инцидента не приводится.

Ранее 16 декабря бунт был поднят в одной из тюрем Бирмингема. Там 600 заключенных отобрали ключи у охраны, захватили несколько отсеков тюрьмы, аптеку, спортзал и склад технических средств охраны. Заключенные жаловались на невозможность пользоваться спортзалом, а также на запрет просмотра телевизора, плохое питание и отсутствие горячей воды в душе.