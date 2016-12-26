Летом Турция опять станет курортом номер один

Несмотря на то что Турция в последнее время не самое безопасное место для иностранцев, она не потеряла привлекательности в глазах массового российского туриста. Как прогнозируют туроператоры, в следующем году турецкие курорты выйдут на первое место по популярности среди зарубежных направлений и вернутся к докризисным показателям. Такой вывод эксперты сделали, оценив динамику поездок в осенне-зимний сезон после отмены запрета на турпоездки в эту страну.



После введения запрета на чартерные перевозки в ноябре прошлого года Турция, принимавшая свыше 3 млн россиян ежегодно, потеряла 90% туристов из России. Однако динамика поездок после отмены запрета показала: предположения туроператоров о том, что докризисные объемы перевозок восстановятся, небезосновательны. Как сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, осенью 2016 года в Турции отдохнули более 180 тыс. россиян.

После снятия в конце августа запрета на чартерные перевозки в Турцию эксперты предполагали, что до конца сезона прежние объемы перелетов в эту страну не восстановятся. Причина проста — авиакомпании и отели просто не успеют развернуть необходимую для обслуживания массового направления инфраструктуру. Однако, как отметил Александр Курносов, с каждым месяцем объемы перевозок в эту страну всё больше приближались к показателям прошлого года.



Если в сентябре сразу после отмены запрета на чартерные перевозки в Турцию там побывали 60 тыс. российских туристов, что в пять раз меньше, чем в сентябре 2015-го, то в IV квартале ее посетили около 180 тыс. россиян. Это примерно вдвое меньше, чем в IV квартале прошлого года, — 340 тыс. туристов.

— Объем перевозок не достиг уровня предыдущих лет в осенние месяцы, — говорит Александр Курносов. — Но спрос на путевки рос очень быстро и динамично и однозначно превысил ожидания операторов.



При сохранении этой тенденции, считают туроператоры, турпоток к лету достигнет уровня предкризисных лет.

— Играет роль соотношение цены и качества. А курорты Греции и Болгарии, заменившие россиянам Турцию, оказались дороже турецких. Плюс сказывается фактор безвизового режима, — пояснил Александр Курносов.

По его прогнозам, в 2017 году Турция среди зарубежных курортов выйдет на первое место по популярности у российских туристов. А если не случится каких-то катаклизмов, турпоток в эту страну достигнет тех объемов, которые были до 2015 года.

— На первое место Турция выйдет в любом случае. Для этого достаточно полутора миллионов туристов. В лучшие годы эта страна принимала 3–4 млн туристов. Если не будет политических проблем, эти объемы восстановятся, — считает вице-президент АТОР.

Эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, в какой мере убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова окажет влияние на спрос. Сейчас число бронирований путевок на следующий год очень невелико, и основная масса туристов начнет планировать отдых начиная с февраля.

Между тем в Госдуме обсуждают меры, которые можно было бы предпринять для повышения безопасности российских туристов не только в Турции, но и в других странах.



— С каждым российским туристом в страну пребывания приходят деньги. В сумме это миллиарды долларов ежегодно, и принимающие стороны должны часть привлекаемых с нашими туристами средств тратить на обеспечение их безопасности, — сказал «Известиям» председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. — К сожалению, пока уровень безопасности в наиболее востребованных и любимых нашими туристами странах оставляет желать лучшего.

