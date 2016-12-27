Тур лояльности

В феврале 2017 года запускается новый масштабный проект в области въездного детского туризма и публичной дипломатии «Узнай Россию». В нашу страну приедут группы иностранных школьников, которые вместе с русскими сверстниками отправятся в глубинку. Цель проекта — формирование у юных иностранцев лояльного отношения к нашей стране.

Проект «Узнай Россию» запущен Центром евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСиР) при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ). Первые группы детей из-за рубежа приедут уже в феврале, их примет один из регионов Центральной России. Вероятнее всего, гости будут из Индии, но одновременно к поездке готовится и группа из Марокко. В перспективе ждут детей из Китая, Индонезии, Латинской Америки и Европы. Проживание возможно в разных форматах — в лагере, гостинице или семье.

— Идея возникла в 2015 году, — рассказала «Известиям» руководитель ЦЕСиРа Ольга Бирюкова. — Мы содействовали выходу на зарубежные рынки экспортно ориентированных компаний несырьевого сектора. Но поняли, что, помимо экономики, необходимо развивать и социальную составляющую.

У проекта «Узнай Россию» два направления. Первое — проведение международных фестивалей для детей и молодежи. Четыре пройдут уже в 2017 году. Первый — весной — в Индии, второй будет приурочен к Петербургскому экономическому форуму и состоится в июне в Петергофе, третий — в сентябре в Казахстане и последний — в декабре в Китае.

Но главная часть проекта — программы поездок по нашей стране детей и подростков из других стран от 10 до 18 лет. Причем бок о бок с российскими сверстниками. Каждая группа проведет в России от недели о месяца, упор сделан на регионы. О своей заинтересованности уже заявили представители Пермского края, Свердловской, Астраханской, Нижегородской, Тверской, Самарской областей, Башкортостана. Финансирование проекта на начальном этапе осуществляется за счет средств ЦЕСиРа, но рассматривается вопрос о подаче заявки на госфинансирование на федеральном уровне, а также в регионах-участниках.

Президент РСТ Сергей Шпилько заявил, что готов оказать проекту полную поддержку, добавив, что «это единственный проект по въездному туризму, который наиболее полно касается детского туризма, путешествий иностранных детей по регионам России». А исполнительный директор Международного центра ответственного туризма Наталия Дронова считает, что вовлекаемые в проект дети в будущем могут стать послами доброй воли. Эксперты говорят, что проект может принести пользу, но при соблюдении определенных условий.

— К примеру, спортивные мероприятия нельзя устраивать по принципу «сборная России против сборной другой страны», — считает ведущий научный сотрудник Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ) Ольга Бредникова. — И не стоит повторять советский опыт с закрытыми зонами для иностранцев и рассказом о стране через окно автобуса. Только максимальная открытость и свободное общение могут разрушить стереотипы о России.

Ольга Бредникова говорит, что не надо ограничиваться одним способом формирования лояльности к нашей культуре. И стоит присмотреться к зарубежному опыту. Например, просмотр диснеевских мультфильмов делает ребенка в любой стране уже немного американцем.

— Хорошо бы задействовать не только живое общение, но и визуальный ряд. Это могут быть и мультики, и социальные сети. Можно смотреть «Тома и Джерри» и «Ну, погоди!» и вместе обсуждать, чем они похожи и чем отличаются. В таких живых разговорах и рождаются толерантность и лояльность, — полагает социолог.