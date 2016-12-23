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Пятница,
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Партия Роста и Клинтон стали лауреатами антипремии «Провал года»

ЛДПР политологи признали автором лучшей предвыборной кампанией в России

Названы имена политиков, удостоенных антипремии «Провал года», которая вручается по итогам года за худшее проведение предвыборной кампании.

Самой неудачливой партией «за провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании» была признана Партия Роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает «РИА Новости». Она получила «Провал года» за серию стратегических ошибок, приведших к низким результатам при весьма больших ожиданиях.

По мнению политологов, неудача связана с тем, что партия сменила раскрученный бренд «Правое дело» на плохо узнаваемое название, не вела системную работу с информационной повесткой и не смогла занять собственную политическую нишу.

Кроме Партии Роста на антипремию претендовали партия «Яблоко», не набравшая 4% голосов и утратившая государственное финансирование, а также ПАРНАС, проваливший праймериз и выборы в Москве и Петербурге.

Лучшей же предвыборной кампанией в России была признана работа политтехнологов ЛДПР, как наиболее яркая и успешная.

Премию «Провал года за рубежом» эксперты вручили кампании Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы в США Дональду Трампу при заведомо выигрышных позициях. Уверенность в победе сыграла против кандидата от демократов, которая планомерно теряла свой рейтинг в течение полутора лет.

Кроме Клинтон на зарубежную антипремию претендовали организаторы кампании Remain против выхода из ЕС в ходе референдума в Великобритании, авторы конституционного референдума в Боливии и аналогичного голосования в Италии по инициативе Маттео Ренци, стоившего ему карьеры. Также в числе номинантов значился референдум в Швейцарии о введении безусловного дохода.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Партия Роста и Клинтон стали лауреатами антипремии «Провал года»

ЛДПР политологи признали автором лучшей предвыборной кампанией в России

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