Партия Роста и Клинтон стали лауреатами антипремии «Провал года»

Названы имена политиков, удостоенных антипремии «Провал года», которая вручается по итогам года за худшее проведение предвыборной кампании.

Самой неудачливой партией «за провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании» была признана Партия Роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает «РИА Новости». Она получила «Провал года» за серию стратегических ошибок, приведших к низким результатам при весьма больших ожиданиях.

По мнению политологов, неудача связана с тем, что партия сменила раскрученный бренд «Правое дело» на плохо узнаваемое название, не вела системную работу с информационной повесткой и не смогла занять собственную политическую нишу.

Кроме Партии Роста на антипремию претендовали партия «Яблоко», не набравшая 4% голосов и утратившая государственное финансирование, а также ПАРНАС, проваливший праймериз и выборы в Москве и Петербурге.

Лучшей же предвыборной кампанией в России была признана работа политтехнологов ЛДПР, как наиболее яркая и успешная.

Премию «Провал года за рубежом» эксперты вручили кампании Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы в США Дональду Трампу при заведомо выигрышных позициях. Уверенность в победе сыграла против кандидата от демократов, которая планомерно теряла свой рейтинг в течение полутора лет.

Кроме Клинтон на зарубежную антипремию претендовали организаторы кампании Remain против выхода из ЕС в ходе референдума в Великобритании, авторы конституционного референдума в Боливии и аналогичного голосования в Италии по инициативе Маттео Ренци, стоившего ему карьеры. Также в числе номинантов значился референдум в Швейцарии о введении безусловного дохода.