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Пятница,
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СК по Москве возбудил дело по факту взрыва у метро «Коломенское»

Следственный комитет выясняет круг подозреваемых

СК по Москве возбудил дело по факту взрыва у метро «Коломенское».

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В результате инцидента при проведении ремонтных работ был поврежден газовый баллон. Семь человек пострадали, сообщает Федеральное агентство новостей.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ.

Ответственность в этом случае грозит лицам по чьей вине были нарушены правила безопасности в ходе строительных работ.

Следователи уточняют круг причастных к нарушениям лиц и возможность привлечения их к ответу.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

СК по Москве возбудил дело по факту взрыва у метро «Коломенское»

Следственный комитет выясняет круг подозреваемых

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