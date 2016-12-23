СК по Москве возбудил дело по факту взрыва у метро «Коломенское».

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В результате инцидента при проведении ремонтных работ был поврежден газовый баллон. Семь человек пострадали, сообщает Федеральное агентство новостей.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ.

Ответственность в этом случае грозит лицам по чьей вине были нарушены правила безопасности в ходе строительных работ.

Следователи уточняют круг причастных к нарушениям лиц и возможность привлечения их к ответу.