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Итальянское правительство приняло указ о поддержке проблемных банков

Среди кредитных учреждений, которым нужна финансовая помощь государства, старейший банк в мире Monte dei Paschi di Siena

Итальянское правительство одобрило экстренный план о предоставлении государственной помощи для санации третьего по размеру банка в республике и старейшему в мире финансово-кредитному учреждению Monte dei Paschi di Siena.

«Это важная мера, которая защищает вкладчиков и укрепляет нашу банковскую систему», — сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони на совместной пресс-конференции с министром финансов страны Пьером Карлом Падоаном в Риме, передает агентство Bloomberg.

Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан отметил, что выделенных средств «будет достаточно для прохождения стресс-теста» и ожидает, что Monte dei Paschi попросит о помощи.

В свою очередь пресс-служба банка Monte dei Paschi заявил, что не справился с программой привлечения €5 млрд путем эмиссии ценных бумаг до конца года, в связи с чем банку будет предоставлена поддержка правительства.

В среду парламент Италии одобрил план правительства по выделению €20 млрд в рамках обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы. 

Ранее агентство Bloomberg информировал, Monte dei Paschi может быть национализирован, так как до конца года банку нужно докапитализироваться на €5 млрд.

Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, существующий до сих пор. Был основан в 1472 году властями города-государства Сиена. На конец 2014 года имел около 2200 отделений, в том числе 40 за границей. В Италии число клиентов 4,5 млн физических и юридических лиц.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Итальянское правительство приняло указ о поддержке проблемных банков

Среди кредитных учреждений, которым нужна финансовая помощь государства, старейший банк в мире Monte dei Paschi di Siena

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