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Коррупционный скандал привел к расколу правящей партии Южной Кореи

Часть членов «Сенури» вышли из ее состава и решили создать Новую консервативную партию реформ

Из состава правящей партии Южной Кореи «Сенури» вышла фракция, решившая оформиться в отдельную партию. Ее члены выступили за импичмент президенту страны Пак Кын Хе, которая стала фигурантом крупного политического скандала.

Партия будет носить название «Новая консервативная партия реформ», официально о ее создании будет объявлено примерно через месяц.

Импичмент Пак Кын Хе был объявлен на заседании южнокорейского парламента 9 декабря. Депутаты выразили недоверие президенту после того, как стало известно о злоупотреблениях в высших эшелонах власти. Оказалось, что глава государства передавала своей подруге Цой Сун Силь тексты своих речей до их публичного оглашения. При этом женщина не занимала государственных должностей. 

В итоге Цой Сун Силь была арестована и обвинена в коррупции, а Пак Кын Хе лишилась руководящего поста. Временно обязанности руководителя государства исполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Коррупционный скандал привел к расколу правящей партии Южной Кореи

Часть членов «Сенури» вышли из ее состава и решили создать Новую консервативную партию реформ

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