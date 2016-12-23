Коррупционный скандал привел к расколу правящей партии Южной Кореи

Из состава правящей партии Южной Кореи «Сенури» вышла фракция, решившая оформиться в отдельную партию. Ее члены выступили за импичмент президенту страны Пак Кын Хе, которая стала фигурантом крупного политического скандала.

Партия будет носить название «Новая консервативная партия реформ», официально о ее создании будет объявлено примерно через месяц.

Импичмент Пак Кын Хе был объявлен на заседании южнокорейского парламента 9 декабря. Депутаты выразили недоверие президенту после того, как стало известно о злоупотреблениях в высших эшелонах власти. Оказалось, что глава государства передавала своей подруге Цой Сун Силь тексты своих речей до их публичного оглашения. При этом женщина не занимала государственных должностей.



В итоге Цой Сун Силь была арестована и обвинена в коррупции, а Пак Кын Хе лишилась руководящего поста. Временно обязанности руководителя государства исполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.