Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Генпрокуратура проверит данные о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Ранее израильская компания и ее российская «дочка» согласились выплатить США $520 млн по обвинениям в коррупции

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обвинения США в адрес израильской фармакологической компании Teva Pharmaceutical Industries, которая якобы занималась подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике для продвижения своей продукции.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олега Салагая.

«Со своей стороны Министерство здравоохранения РФ окажет всё необходимое содействие для совершения процессуальных действий», — отметил представитель Минздрава РФ.

Ранее министерство юстиции США заявило, что израильская компания согласились заплатить около $520 млн по обвинениям в коррупции.

Согласно данным американского ведомства, представители дочернего предприятия компании в Росии (Teva Russia) дали взятку «высокопоставленному чиновнику» с целью получить необходимые разрешения контрольно-надзорных органов на реализацию препарата «Копаксон». 

Как заявляет Минюст, в результате этой схемы компания заработала $200 млн, а чиновник получил около $65 млн.

Ведомство уточняло, что основанием для уголовного преследования компании в данном случае служил американский закон о борьбе с коррупцией за рубежом.

Teva Pharmaceutical Industries — международная фармацевтическая компания, крупнейший производитель дженериков (лекарственных средств, продающихся под международным непатентованным наименованием). Она входит в десятку крупнейших производителей лекарств в России и имеет собственный завод в Ярославской области.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Генпрокуратура проверит данные о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Ранее израильская компания и ее российская «дочка» согласились выплатить США $520 млн по обвинениям в коррупции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке