Генпрокуратура проверит данные о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обвинения США в адрес израильской фармакологической компании Teva Pharmaceutical Industries, которая якобы занималась подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике для продвижения своей продукции.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олега Салагая.

«Со своей стороны Министерство здравоохранения РФ окажет всё необходимое содействие для совершения процессуальных действий», — отметил представитель Минздрава РФ.



Ранее министерство юстиции США заявило, что израильская компания согласились заплатить около $520 млн по обвинениям в коррупции.



Согласно данным американского ведомства, представители дочернего предприятия компании в Росии (Teva Russia) дали взятку «высокопоставленному чиновнику» с целью получить необходимые разрешения контрольно-надзорных органов на реализацию препарата «Копаксон».



Как заявляет Минюст, в результате этой схемы компания заработала $200 млн, а чиновник получил около $65 млн.



Ведомство уточняло, что основанием для уголовного преследования компании в данном случае служил американский закон о борьбе с коррупцией за рубежом.



Teva Pharmaceutical Industries — международная фармацевтическая компания, крупнейший производитель дженериков (лекарственных средств, продающихся под международным непатентованным наименованием). Она входит в десятку крупнейших производителей лекарств в России и имеет собственный завод в Ярославской области.

