Случай отравления «Боярышником» в Братске не подтвердился

Случай отравления «Боярышником» в городе Братске Иркутской области не подтвердился.



Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городское управление МВД России, мужчина не употреблял спиртосодержащую жидкость «Боярышник», от которой, по последним данным, погибли 74 человека.

Отмечается, что на фоне происходящего в Иркутске мужчина в запойном состоянии испугался последствий и вызвал скорую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, он госпитализирован.



Напомним, в Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом для принятия ванн «Боярышник». Сейчас в регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК РФ.



Президент Владимир Путин уже распорядился изменить акцизы, ввести лицензирование и ужесточить торговлю спиртосодержащей продукцией.



Кроме того, правительству к концу марта 2017 года предстоит проработать «изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».

