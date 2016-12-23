Душанбе отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия РФ

Минтранс Таджикистана отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России — Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на начальника департамента гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфa Рaxмoнoвa.



Он подчеркнул, что это решение вступает в силу с 12.00 по местному времени (10.00 мск) в пятницу.



Как стало известно, подобные действия последовали в ответ на приостановку полетов первой частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских субъектов.



Накануне Таджикистан отказался согласовывать полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта Жуковский.

По информации источников, близких к ситуации, в Душанбе сочли, что разрешение на полеты означало бы наращивание Россией объема пассажирских перевозок из Москвы.



При этом в Минтрансе отмечали, что Жуковский не относится к московскому авиаузлу, что означает абсолютную правомерность действий.

