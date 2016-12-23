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Душанбе отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия РФ

Отмененные рейсы российской авиакомпании летали в столицу Таджикистана из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Минтранс Таджикистана отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России — Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на начальника департамента гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфa Рaxмoнoвa.

Он подчеркнул, что это решение вступает в силу с 12.00 по местному времени (10.00 мск) в пятницу.

Как стало известно, подобные действия последовали в ответ на приостановку полетов первой частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских субъектов.

Накануне Таджикистан отказался согласовывать полеты российской авиакомпании «Ямал» в страну из подмосковного аэропорта Жуковский. 

По информации источников, близких к ситуации, в Душанбе сочли, что разрешение на полеты означало бы наращивание Россией объема пассажирских перевозок из Москвы.

При этом в Минтрансе отмечали, что Жуковский не относится к московскому авиаузлу, что означает абсолютную правомерность действий.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Душанбе отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия РФ

Душанбе отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия РФОтмененные рейсы российской авиакомпании летали в столицу Таджикистана из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска

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