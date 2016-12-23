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Пятница,
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В Москве ограничат продажу алкоголя во время новогодних каникул

Запрет коснется не только крепкого спиртного, но и слабоалкогольных напитков

Продажа алкоголя в Москве в новогоднюю ночь и во время рождественских каникул возле городских праздничных площадок будет ограничена. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских елок и рядом с городскими парками», — говорится в сообщении.

Запрет коснется не только крепкого спиртного, но и слабоалкогольных напитков и пива в любой емкости.

Как говорится в сообщении, ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий, передает телеканал «360».

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В Москве ограничат продажу алкоголя во время новогодних каникул

Запрет коснется не только крепкого спиртного, но и слабоалкогольных напитков

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