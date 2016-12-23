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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке

На борту судна находилось шесть человек, никто не пострадал

На Чукотке совершил экстренную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек (три пассажира и три члена экипажа). Авиаинцидент произошел в 219 км юго-западнее села Кепервеем (Билибинский район).

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в результате происшествия никто не пострадал. Воздушное судно повреждений также не получило.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стало падение давления в гидравлической системе.

В МЧС отметили, что к данному моменту за пассажирами и экипажем прибыл другой вертолет.

На место происшествия позднее прибудут специалисты «Чукотавиа», которой принадлежал экстренно севший вертолет. Техники выяснят точные причины случившегося.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке

На борту судна находилось шесть человек, никто не пострадал

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