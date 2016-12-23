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Пятница,
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Банк России ответил на отзыв Fitch рейтингов российских компаний

С лета 2017 года регулятор будет использовать только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Центробанк РФ в ответ на отзыв Fitch рейтингов российских компаний по нацшкале заявил «Известиям», что с 13 июля 2017 года Банк России будет использовать в регуляторных целях в отношении российских объектов рейтинга только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России.

По данным регулятора, «в соответствии с законодательством (222-ФЗ) с 13 июля 2017 года будет использовать в регуляторных целях в отношении российских объектов рейтинга только кредитные рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации».

Кроме того, в ЦБ РФ «Известиям» заявили, что в отношении иностранных объектов рейтинга такое ограничение отсутствует.

«В этом случае Банк России продолжит использовать в регуляторных целях кредитные рейтинги иностранных кредитных рейтинговых агентств по международной рейтинговой шкале», — отметил представитель регулятора.

На данный момент в Банк России поступили два заявления о внесении сведений о филиале иностранного кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр. Согласно закону, с даты внесения в такой реестр филиал получает право осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности на территории России.

«При этом присвоение, подтверждение, пересмотр, отзыв кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам будет осуществляться от лица иностранного кредитного рейтингового агентства», — рассказали в ЦБ.

Помимо прочего, в Банке России уточнили, что особенности использования кредитных рейтингов иностранных агентств для российских объектов рейтинга могут быть установлены с учетом документов, принятых международными организациями и международными объединениями.

Ранее «Известия» писали, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзывает все существующие рейтинги российских компаний по национальной шкале.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Банк России ответил на отзыв Fitch рейтингов российских компаний

Банк России ответил на отзыв Fitch рейтингов российских компанийС лета 2017 года регулятор будет использовать только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств

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