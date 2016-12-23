Банк России ответил на отзыв Fitch рейтингов российских компаний

Центробанк РФ в ответ на отзыв Fitch рейтингов российских компаний по нацшкале заявил «Известиям», что с 13 июля 2017 года Банк России будет использовать в регуляторных целях в отношении российских объектов рейтинга только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России.

По данным регулятора, «в соответствии с законодательством (222-ФЗ) с 13 июля 2017 года будет использовать в регуляторных целях в отношении российских объектов рейтинга только кредитные рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации».

Кроме того, в ЦБ РФ «Известиям» заявили, что в отношении иностранных объектов рейтинга такое ограничение отсутствует.

«В этом случае Банк России продолжит использовать в регуляторных целях кредитные рейтинги иностранных кредитных рейтинговых агентств по международной рейтинговой шкале», — отметил представитель регулятора.

На данный момент в Банк России поступили два заявления о внесении сведений о филиале иностранного кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр. Согласно закону, с даты внесения в такой реестр филиал получает право осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности на территории России.

«При этом присвоение, подтверждение, пересмотр, отзыв кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам будет осуществляться от лица иностранного кредитного рейтингового агентства», — рассказали в ЦБ.

Помимо прочего, в Банке России уточнили, что особенности использования кредитных рейтингов иностранных агентств для российских объектов рейтинга могут быть установлены с учетом документов, принятых международными организациями и международными объединениями.

Ранее «Известия» писали, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзывает все существующие рейтинги российских компаний по национальной шкале.