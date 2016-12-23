В Москве могут ввести проездные на такси

Московские таксомоторные компании заявили о намерениях запустить в столице услугу месячного проездного. Предполагается, что благодаря новому сервису каждая поездка на такси будет обходиться москвичам гораздо дешевле стандартных тарифов.

Первыми в России проездные на такси могут запустить Uber и GetTaxi. Пресс-секретарь Uber Евгения Шипова рассказала, что опция представляет собой предоплаченный абонемент, на который будет записана определенная сумма денег.



Как передает сетевое издание m24.ru, компания примет решение о внедрении услуги в Москве после тестирования в США. Во сколько будет стоит обходиться проездной для москвичей, пока неизвестно.



Сообщается, что в Швейцарии и Германии безлимитный проездной стоит €48. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что необходимо выпустить подобные проездные и посмотреть, какой будет на них спрос.



«Обязательно нужно попробовать такой сервис. При этом таксомоторные компании должны поэкспериментировать с разными системами этой услуги: например, одна компания вводит карту, на которую можно положить произвольную сумму, вторая — карту с ограниченной месячной суммой (например, 3–5 тыс. в месяц за карту), третья компания — безлимитный проездной, как в Европе. Тогда станет ясно, что будет удобнее пассажирам и прибыльнее агрегатору», — заметил Янков.

Ежедневно услугами такси в Москве пользуются около 600 тыс. пассажиров.

