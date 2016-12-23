Защита Варвары Карауловой подала краткую апелляцию на приговор

Адвокаты Варвары Карауловой, сменившей имя и фамилию на Александру Иванову, осужденной накануне Московским окружным военным судом на 4,5 года колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке ИГ («Исламское государство»), уже обжаловала приговор.



Защита считает приговор, вынесенный бывшей студентке философского факультета МГУ, слишком суровым, пишет «Русская планета».

«Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную», — цитирует ТАСС адвоката Карауловой Сергея Бадамшина.