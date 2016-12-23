Защита Варвары Карауловой подала краткую апелляцию на приговор

Полное обжалование адвокаты подготовят после детального изучения вердикта суда
Адвокаты Варвары Карауловой, сменившей имя и фамилию на Александру Иванову, осужденной накануне Московским окружным военным судом на 4,5 года колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке ИГ («Исламское государство»), уже обжаловала приговор.
Защита считает приговор, вынесенный бывшей студентке философского факультета МГУ, слишком суровым, пишет «Русская планета».
«Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную», — цитирует ТАСС адвоката Карауловой Сергея Бадамшина.
Адвокаты Варвары Карауловой просили суд оправдать их подзащитную, настаивая, что доказательства, представленные стороной обвинения, и показания свидетелей не подтверждают намерения девушки стать террористкой.
Напомним, Караулова сбежала из дома и вылетела в Турцию 27 мая 2015 года. Ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис. При незаконном пересечении турецко-сирийской границы девушка была задержана сотрудниками спецслужб.
28 октября 2015 года Караулову арестовали, 10 ноября ей было предъявлено обвинение.