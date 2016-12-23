Половина россиян допускает создание нового союза на основе СССР

Идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит поддержку у 52% россиян. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМа.

При этом более двух третей респондентов считают, что возвращение к старой форме объединения республик скорее невозможно.

63% опрошенных сожалеют о распаде СССР. При этом 56% уверены, что Советский Союз можно было сохранить. Для сравнения, десять лет назад такого мнения придерживались 47% россиян. О том, что распад СССР был неизбежен, сегодня говорят 32% респондентов.

О подписании Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, знают 56% опрошенных — за десять лет эта доля снизилась (с 67% в 2006 году), еще 26% отвечают «что-то слышали».

В опросе, который проводился 5–6 ноября в 46 регионах России, приняли участие 1,6 тыс. человек.