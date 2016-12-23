Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 млн рублей

СК РФ предъявил известному барду и художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в отношении пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Свердловской области.



«Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей», — заявили в суде, передает агентство «РИА Новости».

Новиков проходит по делу экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, которому ранее предъявили обвинение по статье «Мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц».



Меру пресечения должны огласить сегодня в 12.00.



По версии следствия, Новиков и Шлиманов собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге около 150 млн рублей, а затем перевели эти денежные средства на свои счета. Строительство поселка было остановлено.



Александр Новиков — поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, неоднократный лауреат премии «Шансон года».