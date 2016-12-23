Крым продаст национализированные автозаправки Коломойского

Крым выставит на продажу сеть автозаправочных станций, ранее принадлежавшей украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

АЗС планируется выставить на аукцион в I–II квартале 2017 года по стартовой цене около 650 млн рублей.

По словам министра, ранее заправки были переданы во временное пользование крымской нефтегазодобывающей компании «Черноморнефтегаз».

«Сейчас главой Крыма принято окончательное решение, что автозаправки продаются. Они уже закреплены за Распорядительной дирекцией Hеспублики Крым — это специальное учреждение, которое осуществляет отчуждение имущества», — цитирует Анюхину «РИА Новости».

АЗС ранее принадлежали группе «Приват» Коломойского и были национализированы после воссоединения Крыма с Россией.