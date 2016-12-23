Путин: в РФ улучшается демография, но падают доходы населения

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что в стране улучшается демография, но немного сокращаются доходы населения.

Глава государства отметил, что рождаемость несколько сократилась, но при этом снизилась смертность.

При этом Путин обратил внимание на некоторое падения доходов граждан.

«У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо», — сказал он, отметив, что это ведет к снижению спроса на товары и в конечном итоге отражается на инвестициях.



Тем не менее, констатировал Путин, на этом направлении также имеется положительная динамика.



«За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной зарплаты в реальном секторе экономики», — сказал президент.



По его словам, это вселяет определенную уверенность в позитивное движение в ближайшем будущем.