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Музей кино переедет на ВДНХ

Официальное открытие намечено на июнь 2017 года

Собственное здание впервые обретет Государственный Центральный музей кино уже в этом декабре. Об этом сообщила пресс-служба музея. Сотрудники музея считают это достойным завершением Года российского кино.

Экспозиция музея будет располагаться в павильоне № 36 на ВДНХ. Согласно решению министра культуры России Владимира Мединского, здание, где на завершающей стадии находится капитальный ремонт, предоставлено музею в долгосрочную аренду.

Площадь основного корпуса составит 5,5 тыс. кв. м. В нем разместятся пятьвыставочных зон и несколько кинозалов. В трех из этих залов модно будет смотреть фильмы, выпущенные на кинопленке 35 мм и 16 мм. Другие два зала оборудуют для просмотра цифрового кино, сообщает сетевое издание m24.ru. Второй корпус здания займут фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.

Официально Музей кино откроют в июне 2017 года. Пройдет оно в рамках Международного Московского кинофестиваля.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Музей кино переедет на ВДНХ

Официальное открытие намечено на июнь 2017 года

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