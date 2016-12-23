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Путин: освобождение Алеппо — важный шаг в нормализации ситуации в САР

О завершении операции президенту России доложил министр обороны Сергей Шойгу

Освобождение Алеппо президент России Владимир Путин назвал важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии на встрече с министром обороны РФ Сергей Шойгу. 

О завершении операции по освобождению Алеппо, проходившей в два этапа, президенту доложил министр обороны. По словам Шойгу, операция проходила в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана.

Владимир Путин отметил решающее участие российских военных в этой операции, сообщает РЕН ТВ.

«Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение», — цитирует «РИА Новости» главу Министерства обороны.

По словам главы Минобороны, стороны вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: освобождение Алеппо — важный шаг в нормализации ситуации в САР

О завершении операции президенту России доложил министр обороны Сергей Шойгу

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