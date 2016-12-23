Путин: освобождение Алеппо — важный шаг в нормализации ситуации в САР

Освобождение Алеппо президент России Владимир Путин назвал важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии на встрече с министром обороны РФ Сергей Шойгу.

О завершении операции по освобождению Алеппо, проходившей в два этапа, президенту доложил министр обороны. По словам Шойгу, операция проходила в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана.



Владимир Путин отметил решающее участие российских военных в этой операции, сообщает РЕН ТВ.

«Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение», — цитирует «РИА Новости» главу Министерства обороны.



По словам главы Минобороны, стороны вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии.

