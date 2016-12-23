Pfizer передаст России технологии выпуска жизненно важных препаратов

Компания Pfizer, один из лидеров мировой биофармацевтической отрасли, и российская фармацевтическая компания «Новамедика», основанная «Роснано» и Domain Associates, объявили о завершении финальной стадии переговоров о долгосрочном стратегическом партнерстве по передаче прав и технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Это сделка позволит Pfizer и «Новамедике» внести свой вклад в улучшение здоровья российских пациентов и модернизацию российского фармацевтического сектора, отмечается в сообщении.

В соответствии с условиями соглашения Pfizer инвестирует в «Новамедику» и участвует в строительстве производственного комплекса на территории Калужской области.

В рамках соглашения Pfizer также передаст «Новамедике» технологии производства более чем 30 стерильных инъекционных препаратов, которые «Новамедика» будет производить на новом заводе. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

Новый завод будет располагаться в технопарке «Ворсино» в Калужской области. Начало строительства запланировано на середину 2017 года.