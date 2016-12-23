Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Путин следит за расследованием убийства Немцова

Президент РФ заявил, что согласен со всеми действиями следствия по расследованию этого преступления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими, резонансными делами, в том числе за расследованием убийства политика Бориса Немцова.

«Я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими, резонансными делами, тем более за таким серьезными преступлениями, как убийства, в данном случае убийство Немцова», — сказал Путин на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что поддерживает «всё, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, в выявлении всех причастных и виновных».

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин следит за расследованием убийства Немцова

Президент РФ заявил, что согласен со всеми действиями следствия по расследованию этого преступления

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке