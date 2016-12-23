Путин следит за расследованием убийства Немцова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими, резонансными делами, в том числе за расследованием убийства политика Бориса Немцова.

«Я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими, резонансными делами, тем более за таким серьезными преступлениями, как убийства, в данном случае убийство Немцова», — сказал Путин на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что поддерживает «всё, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, в выявлении всех причастных и виновных».