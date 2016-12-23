Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В новогодней столице РФ открылась выставка колокольчиков

В Тамбове представили раритетные экземпляры возрастом в несколько сотен лет

В Тамбове в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» открылась интерактивная выставка «Колокольчики России». Особенность экспозиции в том, что не все экспонаты находятся в витринах. Некоторые можно потрогать руками и позвонить.

Сама выставка оформлена в виде новогодней поляны с несколькими интерактивными площадками. В экспозиции представлена коллекция учредителя крупнейших федеральных туристических премий Геннадия Шаталова. Он рассказал, что выставка проходит под девизом «Пора путешествовать по России» и призвана показать особенности и красоту каждого российского региона.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», на выставке представлены раритетные коллекционные экземпляры возрастом в несколько сотен лет, поддужные колокольчики для лошадей, а также корабельные колокола.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

В новогодней столице РФ открылась выставка колокольчиков

В Тамбове представили раритетные экземпляры возрастом в несколько сотен лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке