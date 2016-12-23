В новогодней столице РФ открылась выставка колокольчиков

В Тамбове в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» открылась интерактивная выставка «Колокольчики России». Особенность экспозиции в том, что не все экспонаты находятся в витринах. Некоторые можно потрогать руками и позвонить.



Сама выставка оформлена в виде новогодней поляны с несколькими интерактивными площадками. В экспозиции представлена коллекция учредителя крупнейших федеральных туристических премий Геннадия Шаталова. Он рассказал, что выставка проходит под девизом «Пора путешествовать по России» и призвана показать особенности и красоту каждого российского региона.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», на выставке представлены раритетные коллекционные экземпляры возрастом в несколько сотен лет, поддужные колокольчики для лошадей, а также корабельные колокола.

