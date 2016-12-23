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Управляющего «Ашана» избили на севере Москвы

Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга и правого бедра

На управляющего магазином «Ашан» совершено нападение на севере Москвы. Нападавшие избили потерпевшего молотками. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером в четверг, 22 декабря, на Челобитьевском шоссе. У подъезда жилого дома, куда потерпевший приехал навестить друга, к нему подошли двое неизвестных мужчин, одетых в куртки с капюшонами, застегнутыми на уровне носа. Неожиданно и без объяснения причин они напали на управляющего «Ашана» и несколько раз ударили его по голове молотками, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле ВАЗ-2109 бордового цвета.

Пострадавший был госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и правого бедра, сообщает телеканал «360».

По факту произошедшего проводится проверка.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Управляющего «Ашана» избили на севере Москвы

Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга и правого бедра

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