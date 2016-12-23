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Путин: поддерживаю идею безвизового режима между Украиной и ЕС

Президент РФ также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отмены Евросоюзом виз для граждан Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Глава российского государства также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу.

Он отметил, что если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении.

«Будут приезжать на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать обратно на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, и не будут социально защищены, это будет жесткая эксплуатация», — сказал президент.

По словам Путина, визовый режим в Европе — это «анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее».

Президент отметил, что если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, «это будет правильным шагом в правильном направлении».

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Путин: поддерживаю идею безвизового режима между Украиной и ЕС

Президент РФ также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу

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