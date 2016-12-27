Полина Кузнецова: «Провал на чемпионате Европы — чистая случайность»

Золотая медалистка Олимпийских игр в Рио 29-летняя гандболистка Полина Кузнецова, выступающая на позиции левого крайнего в сборной России и краснодарской «Кубани», дала эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову. В ходе беседы она высказала свое мнение по поводу неудачного выступления женской сборной на минувшем чемпионате Европы, рассказала про то, как тренер сборной Евгений Трефилов морально настраивает команду, и поделилась воспоминаниями о завоевании золотых медалей на Олимпиаде в Рио.



— Полина, завершился чемпиона Европы, на котором наша сборная выступила, мягко говоря, неудачно. Как вы считаете, в чем причины этой неудачи?



— Безусловно, невыход из группы для такой команды, как сборная России, — это провал. Но давайте смотреть объективно — это случайность, а не закономерность. Мы же не мужская сборная России по футболу (смеется). Все прекрасно знают, что наша сборная всегда борется только за самые высокие места, но в Швеции что-то пошло не так.

— Может быть, были проблемы с мотивацией? Мол, выиграли Олимпийские игры, а на Евро из группы точно выйдем...

— Вы правда считаете, что с Евгением Васильевичем [Трефиловым] могут быть проблемы с мотивацией? Он не дает нам ни на секунду потерять концентрацию! Тренер всегда держит в моральном тонусе всю сборную.

— Трефилов и вне соревнований такой же эмоциональный человек?

— Евгений Васильевич очень эмоциональный человек. Он сильно переживает за нас, мы это чувствуем. Такой ли он эмоциональный на тренировках? Да, абсолютно такой же. Он может порядком «навтыкать» за плохо отработанный эпизод и потом минут 30 его подробно разжевывать. Именно поэтому он тренер c приставкой топ.

— Девочки не обижаются на него за то, что порой он может быть жестковат?

— Во-первых, наш тренер никогда не ругал нас просто так. Во-вторых, иногда мне кажется, что по-другому мы не понимаем и расслабляемся (смеется).

— Помните ваш финальный матч со сборной Франции на играх в Рио?

— Конечно, это ведь главный матч всей моей жизни! Мы встречались с француженками на групповом этапе и одержали над ними победу с разницей всего в один мяч. Еще тогда мы поняли, что это очень сложный соперник, который еще проявит себя на Играх в Рио. Но мы и предположить не могли, что снова встретимся с ними в финале. Помню наш матч в группе. Долгое время мы вели, но в итоге они сократили отставание до одного мяча и мы чуть было не упустили победу. Так что перед финалом мы разобрали игру наших соперниц очень тщательно, благо опыт противостояния с ними был. Ну а сама финальная игра, несмотря на результат и разницу в три мяча, выдалась довольно сложной. Было интересно и тяжело. Это была главная победа в моей жизни, я не забуду ее никогда!



— В декабре следующего года в Германии пройдет чемпионат мира среди женщин. Какие цели стоят на нем перед нашей командой?

— У нас всегда только одна цель — первое место. Других задач не было и нет. Женская сборная России будет бороться только за золотые медали, по-другому мы не умеем! Уверена, наша команда оправдается за неудачное выступление на чемпионате Европы!

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