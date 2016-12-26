Мобилизация против мошенников

Банки будут запрашивать у мобильных операторов сведения, менял ли тот или иной клиент SIM-карту. Такая схема взаимодействия была одобрена на недавней закрытой встрече с участием представителей Центробанка, Минкомсвязи и кредитных организаций. Стороны договорились о разработке правовой базы для этой системы. Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ЦБ. Цель новации — противостоять мошенничеству, когда злоумышленники меняют SIM-карту клиента для доступа к его онлайн-счетам. Эксперты поддержали новацию и сочли, что схема такого взаимодействия банков с мобильными операторами может стать альтернативой единой базе сотовых номеров россиян.



«Известия» ранее писали о том, что мошенники по поддельным номерам и доверенностям в салонах связи получают копии SIM-карт россиян для доступа к их счетам в интернет-банке. До этого они с помощью вредоносных компьютерных программ узнают логины и пароли. Но для операций нужны одноразовые коды, которые в большинстве случаев приходят на мобильный телефон. Такая схема активно применялась злоумышленниками в 2015 и 2016 годах. Среди пострадавших главным образом были клиенты крупных банков (не ниже топ-40 по активам).



Действительно, злоумышленники используют «захваченный» номер телефона клиента, чтобы получить доступ к его счету в банке, подтвердили официальные представители ЦБ.



— Этому виду мошенничества возможно противостоять за счет обмена между оператором связи и кредитной организацией информацией, не содержащей персональных данных, — пояснили в ЦБ. — Участники обсуждения рассмотрели вариант обмена информацией о замене SIM-карты, при котором банк запрашивает у оператора, менял ли он карту клиенту или нет. Для Центробанка является важным моментом возможность равного доступа к информации всех участников финансовой сферы, которые могут столкнуться с таким видом мошенничества. Это позволит защитить права клиентов.



В пресс-службе ЦБ также отметили, что на встрече все стороны подтвердили, что для реализации подобной схемы необходимы технические доработки со стороны операторов связи. Кроме того, достигнута и договоренность о проработке правовых вопросов для реализации предложения, указали представители регулятора.

Один из участников встречи рассказал «Известиям», что такое взаимодействие банков с операторами, возможно, будет осуществляться на коммерческой основе. Кроме того, источник пояснил, что технология может применяться и при работе банков с проблемными заемщиками.

Эксперты поддержали инициативу, указав, что она будет выгодной для всех участников обмена.



— Такое взаимодействие операторов с банками возможно в рамках действующего законодательства при наличии соответствующего согласия абонента, — заявили официальные представители «МегаФона».

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец отметил, что предложенная схема будет полезной. Он также считает, что введение платы за пользование сервисом вполне логично, поскольку работа каждого сервиса должна оплачиваться. Кроме того, для кредитных организаций затраты на услугу могут быть компенсированы.

— Как минимум это позволит исключить расходы на звонки и сообщения на номера, которые не принадлежат клиентам, в частности заемщикам, — пояснил Сергей Голец.



Однако, по его мнению, чтобы сервис стал востребованным, оплата услуг сотовых операторов не должна быть завышенной.



— Он выгоден всем — и гражданам, и государству, и банкам, — сказал представитель Бинбанка.



Как отметил участник закрытой встречи, предложенная схема является альтернативой созданию единой базы мобильных номеров абонентов с доступом банков к ней. Вопрос об ее создании впервые был поднят в 2015 году, последний раз широко обсуждался в апреле 2016 года, но лобби сотовых операторов оказалось достаточно сильным, поэтому реализация инициативы забуксовала.

По словам официального представителя МТС Дмитрия Солодовникова, появление дополнительного звена — базы между операторами связи и лицами, желающими получить информацию о статусе абонентского номера, — создает риски утечки персональных данных.

— Также возникает вопрос, кто будет держателем этой базы и за чей счет она будет финансироваться, — указал Дмитрий Солодовников. — Очевидно, что ее создание и функционирование потребуют дополнительных инвестиций, в том числе для обеспечения безопасности.

В пресс-службе компании «МегаФон» «Известиям» заявили, что вводить госрегулирование там, где рынок может эффективно решить вопрос на уровне соглашений, нет необходимости.