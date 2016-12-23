Детдомовцы нарядили главную новогоднюю ель страны

Воспитанники детского дома для слепо-глухих детей из Сергиева Посада нарядили главную новогоднюю ель страны на территории Кремля. Ребята украсили синими колокольчиками и серебристыми сосульками нижние пушистые ветви ели.

Сергиево-посадский детский дом – единственное подобное учреждение для слепо-глухих детей в России. Он насчитывает 200 воспитанников, из которые только 20 в возрасте от 6 до 12 лет приехали на елку. Не все из них полностью глухие и слепые. Есть ребята, которые немного видят или слышат. Многие из них даже не видели елку, но чувствовали дерево, украшая его. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала организатор акции «Наряжаем кремлевскую елку».

Детей пригласили на кремлевскую елку по их просьбе – они писали об этом в письме деду Морозу. Как отметила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, так и родилась идея не просто пригласить детей на праздник, но и попросить их помочь нарядить новогоднюю красавицу.

Украшение Новогодней елки на площади Кремля