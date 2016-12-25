Алексей Пузаков: «Барьеры, которые есть на Земле, не достигают Неба»

Московский Синодальный хор и Сикстинская музыкальная капелла Ватикана выступили в римской базилике Святой Марии, Ангелов и Мучеников. Совместная культурная акция проходила в рамках фестиваля «Россия и Италия: сквозь века». С художественным руководителем Синодального хора Алексеем Пузаковым встретился корреспондент «Известий».

— Наше интервью выходит в день католического Рождества. Шаги на пути к диалогу церквей в музыкальном исполнительстве стали для вас обычными? Или вы все-таки испытываете некий стресс, когда дирижируете хором, состоящим из православных и католиков?

— Чувство волнения есть перед каждым концертом. Это большая ответственность, когда люди стремятся понять друг друга через стремление к сердечному общению. Барьеры, которые, может быть, есть на Земле, на мой взгляд, не достигают Неба. Христианская вера в основе своей едина. Конечно, каждый остается в рамках своей традиции, но мы ни в коей мере не можем быть глухими к вере и традициям наших братьев-христиан.

— Как вы добились единения чисто музыкального — ведь хор состоял из различных тембров: голоса мальчиков, контратеноры, русские басы и сопрано?

— Хоровое искусство — это коллективный процесс. Он никогда не увенчается успехом, если не будет стремления к ансамблевому пению и одновременно отдачи от каждого. Я чувствую эту отдачу, когда вижу горящие глаза, молитвенный настрой, объединяющий всех в единый образ человечества. При этом каждый сохраняет свою неповторимую личность.

— Вы закончили концерт русским произведением: в совместном исполнении Синодального хора и Сикстинской капеллы прозвучал концерт Бортнянского «Тебе Бога хвалим».

— Да, но по желанию публики мы также исполнили латинский гимн, посвященный святому Петру.

— Поразительно, но в таком невероятном храме, построенном самим Микеланджело, во время концерта на пюпитре перед дирижером Паламбелло лежала не партитура, а планшет.

— Я смотрю на такие вещи спокойно, может быть, даже с интересом. Сам я люблю дирижировать наизусть. Когда знаешь партитуру, что называется, от корки до корки, становишься более свободным в интерпретации музыкального материала. Согласен и с тем, что аналоговое искусство в отличие от цифровой записи сохраняет некое таинство и более точно передает состояние исполнителя.

— Католический хор никогда не предполагал женского участия, были ли в этом направлении какие-то сложности?

— Нет. Видите ли, если бы не было революционных событий 1917 года, возможно, и у нас тоже сохранялись бы такие традиции церковного хора, где поют только мужчины. Но в годы, когда церковь была под запретом, основную миссию служения в храме взяли на себя женщины, и сейчас на новом историческом этапе, я считаю, совершенно неправильно ограничивать их участие в богослужении.

— В чем проявляется певческая сила православных и католиков?

— В данном сотрудничестве Синодального хора и Сикстинской капеллы, мне кажется, мы друг друга дополняем. Каждый хор имеет свои сильные стороны: в русском хоре — глубокие и сочные голоса, в итальянском — особая воздушная, легкая манера звукоизвлечения. Сочетание этих двух традиций создает звучание, являющееся земным отражением хора Небесного, где есть и мощь, и легкость, и прозрачность, и красота…

— А как вы сами будете встречать Рождество?

— У меня всегда праздники связаны со службами. Главная радость — участие в праздничном богослужении, ну а уж потом сердце радует домашнее угощение.

— Что пожелаете читателям «Известий» в канун празднования Нового года и Рождества?

— Встреча Нового года объединяет разные поколения, традиции, людей верующих и неверующих. Когда отрывается лист календаря и оканчивается астрономический год, это дает ощущение трепета, какого-то ожидания и чувства обновления, которое в своей основе имеет духовную подоплеку. Потому-то все мы и встречаем Новый год с лучшими надеждами, упованиями и желаниями...

Справка «Известий»

Московский Синодальный хор, ведущий свою историю с XVI века, был возрожден в 2009 году усилиями регента Алексея Пузакова. В хоре 80 певцов разных возрастов. Выступления Синодального хора в Риме были приурочены к престольному празднику русского храма великомученицы Екатерины в Риме, а гастроли, прошедшие в Неаполе и Бари, — к юбилею папы римского, который в декабре отметил 80-летие. В концертах звучала старинная и современная духовная музыка, а также сочинения митрополита Илариона.