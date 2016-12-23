«Результаты познаются в сравнении»

На пресс-конференции президента Владимира Путина журналисты задали не так много вопросов, касающихся экономики, как в прошлые годы. Возможно, потому что этой теме глава государства уделил много внимания во время послания Федеральному собранию. В то же время эксперты уверены: по ответам президента было очевидно, что восстановление экономического роста — сегодня одна из ключевых тем.



В анонсе пресс-конференции экономика стояла на первом месте, однако журналистов больше интересовали другие темы — например, выборы в США и ситуация в Сирии. Однако началось мероприятие именно с экономики.

Традиционный вопрос для конца года — подведение итогов. В целом сейчас всё выглядит намного позитивнее, чем в 2015-м.

— По основному показателю — ВВП страны — в прошлом году у нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7%, — мы думали, что это будет около единицы, потом скорректировали, сказали, что где-то 0,7%, потом 0,6%. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И, скорее всего, по году у нас и будет минус 0,5–0,6%, — констатировал президент.

Именно такой обновленный прогноз подготовило Минэкономразвития в связи с тем, что промышленное производство показало лучшие, чем ожидалось ранее, результаты. Об этом же сказал и глава государства.

— За счет чего происходит этот рост? За счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики. Это в машиностроении, у нас плюсы по грузовикам, по тяжелому машиностроению, по дорожной технике, по транспортному машиностроению, по химии, по легкой и перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству, естественно. Там рост вообще серьезный, в прошлом году был 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени — 4,1%, по году будет не меньше четырех. Вот по этому показателю, я считаю, что динамика очень хорошая, надо ее сохранить, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент заметил, что результаты экономики «познаются в сравнении». Действительно, по сравнению с прошлым годом они выглядят впечатляюще. Достаточно посмотреть на инфляцию, которая уверенно падает.



— Как вы помните, в прошлом году она (инфляция. — «Известия») даже для нашей экономики была, имею в виду структуру этой экономики, достаточно высокой. Связано это было в том числе и с так называемым импортозамещением в сельском хозяйстве, возникли некоторые диспропорции на рынке. Мы не всё могли заместить собственным производством. Но видите, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошую динамику, в этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе, — сообщил глава государства.



Он напомнил, что самый лучший показатель был в 2011 году — 6,1%, в этом году — «уверенно меньше шести».



— Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8%. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5 и далее 4% инфляции, — отметил Владимир Путин.

На 2017 год Центробанк установил таргет в 4%. И хотя регулятор периодически указывает на риски, которые могут помешать достижению этой цели, вектор направления усилий ЦБ все-таки очерчен.

Кстати, про деятельность Центрального банка России президент высказался в традиционном ключе — что он поддерживает ЦБ, поскольку работа регулятора направлена на защиту интересов вкладчиков.



— Нет никого, кто считал бы, что Центробанк, оздоравливая банковскую систему, действует ошибочно. Эта работа направлена на защиту интересов вкладчиков. Если на финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые, как совсем еще недавно говорили, финансовыми учреждениями не являются, а являются «прачечными» по «отмывке» каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится, вкладчики будут страдать. Чтобы обеспечить интересы физических лиц, действительно введена система гарантирования, — сказал президент.

Владимир Путин также продолжил и тему о необходимости прорыва в экономике за счет вложений в высокотехнологические секторы экономики, которые, как почему-то считается, не могут развиваться в России. Однако практика не подтверждает этот тезис, заявил глава государства.

— Например, у нас экспорт IT-технологий был совсем недавно, несколько лет назад, практически нулевой. Сейчас (я уже приводил эти цифры) мы оружие экспортируем на $14,5 млрд, а продуктов IT-технологий — на 7 млрд уже экспорт. Многие высокотехнологичные отрасли являются абсолютно конкурентоспособными. Пока они, правда, выглядят как такие точки роста, точечные успехи, но во многих из этих направлений мы, безусловно, являемся лидерами, — сообщил президент.



Он подчеркнул, что Россия традиционно лидирует и в экспорте ядерных мирных технологий, в ракетно-космической сфере, по некоторым отраслям авиации и в оборонной промышленности — там «рост производительности труда просто взрывной».



Количество времени, которое на пресс-конференции было уделено вопросам экономики, эксперты считают не самым важным фактором. Главное — то, что экономика по-прежнему остается одной из ключевых тем.

Экономическому блоку в ходе общения Владимира Путина с журналистами было посвящено достаточно времени, нужно отметить, что на первом плане сейчас всё же внутренняя политическая повестка и внешнеполитическая ситуация, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.



— На вопросы, посвященные выборам в США или ситуации в Сирии, президент отвечал более развернуто. В то же время можно понять, что восстановление экономического роста для президента одна из ключевых тем, — полагает Павел Сигал.



Как и в послании Федеральному собранию в этом году, на пресс-конференции большое внимание было уделено именно экономическим вопросам, что отражает рост значения именно этой тематики в повестке работы президента, соглашается гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова.



— Хотелось бы отметить высказывание президента про главные проблемы в экономике, препятствующие ее развитию, а именно недостаточный рост производства и падение реальных доходов населения, которые негативно сказываются на спросе. Президент сказал, что, хотя в России традиционно выгоднее вкладываться в энергетику, остальные сферы бизнеса нужно тоже стимулировать и развивать. Можно ожидать, что ресурсы будут направлены на развитие собственного производства. Это важный позитивный момент для бизнеса и предпринимательства, и такая мера может помочь развитию экономики страны, — рассказала Екатерина Трофимова.



По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, перечень тем, затронутых на пресс-конференции, был весьма обширным.



— Разговор не сводился исключительно к экономическим вопросам, и задачи их коммуницировать явно не стояло. Хотя президент и озвучил много макроэкономических прогнозов, мне показалось, что пресс-конференция была более посвящена внутренним политическим аспектам, — поделилась мнением с «Известиями» Наталия Орлова.



Достаточно большое внимание Владимир Путин уделил и проблемам регионов.

— Государство будет оказывать поддержку региональным властям в плане обслуживания их госдолга, будет оказываться помощь в обмен на стимулирование экономики. Основная интрига — какими будут стимулы для губернаторов, — сказал директор департамента региональных рейтингов Национального рейтингового агентства Александр Пахалов.



Действительно, президент особо отметил проблему задолженности регионов, которая продолжает усугубляться, — в целом она составляет уже свыше 2 трлн рублей. Глава государства отметил, что пять регионов нарушили бюджетный принцип (предполагается, что долг не должен превышать 50% доходов) и им нужна особая поддержка.

