Самым обсуждаемым событием прошлой недели в мире спорта стало решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить от мировых соревнований двух российских спортсменов в связи с опубликованием второй части доклада председателя комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и отказе Союз биатлонистов России (СБР) от проведения в 2017 году этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в городе Острове Псковской области. На этом фоне менее заметным было заседание Международного союза конькобежцев (ISU), также принимавшего решения по итогам доклада Макларена. Основным его вердиктом стало решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту, намеченного на март 2017 года.

— Это даже комментировать не хочется, — заявил «Известиям» председатель Москомспорта, олимпийский чемпион-1988 по конькобежному спорту Николай Гуляев. — В моем понимании это абсолютно надуманные решения. Непонятно, с чем они связаны и чем аргументированы. Давайте тогда проводить все соревнования в Голландии, где участвовать будут только голландские конькобежцы. Полный бред, особенно на фоне того, что наших конькобежцев там упомянуты единицы. То есть о массовом характере нарушений, даже если они и были, говорить не приходится. И точно речь не может идти об организованной работе по применению допинга со стороны руководства конькобежного спорта. И после этого у Челябинска отбирают этап Кубка мира... Иначе как бредом, я это назвать не могу!

По мнению чемпиона России 2012 года на дистанции 10 тыс. м Сергея Лисина, после публикации второй части доклада Макларена спасти этап Кубка мира в Челябинске было невозможно.

— Всё зависит от того, какие условия были поставлены Союзу конькобежцев России (СКР), — поделился с «Известиями» Сергей Лисин. — Что им сказало ISU, какие фамилии фигурировали в докладе Макларена? Можно по-разному интерпретировать, какие люди там упомянуты и какова степень тяжести их вины. Отстоять этап Кубка мира было очень сложно, потому что уже пошли заявления со стороны ряда иностранных спортсменов и федераций об отказе от поездки в Челябинск. И даже если бы каким-то чудом удалось убедить ISU не переносить этап, скорее всего, основные участники — то есть голландцы — не приехали бы туда.

Спортсмен отметил, что завершающий этап Кубка мира в последние годы стал не самым престижным соревнованием в любой стране.

— Дело в том, что финал Кубка мира уже давно стал очень странным стартом, который проводится в конце сезона, и многие звездные конькобежцы его пропускают, где бы он ни проходил, — пояснил собеседник «Известий». — Так было в Херенвене и Эрфурте, где проходил мартовский этап в последние годы. Так что даже без допинговых скандалов старт в Челябинске мог быть весьма скромным по составу участников, а уж на фоне доклада Макларена он вообще прошел бы в очень усеченном составе. Нормального кворума звезд на нем не было бы.

После публикации второй части доклада Макларена Сергей Лисин подробно анализировал основные доказательства обвинении в отношении России — переписку экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова (в начале 2016 года переехавшего в США) и специалиста Центра спортивной подготовки (ЦСП) Министерства спорта РФ Алексея Великодного, уволенного после выхода первой части отчета комиссии WADA. В частности, Сергей Лисин отмечал, что ряд проб, упоминаемых Родченковым как позитивные на допинг, на самом деле не подтвердили факта наличия запрещенных субстанций в организме ряда спортсменов.

— Международными федерациями всех видов спорта, упомянутых в докладе, наверняка будут вестись расследования, — продолжил Сергей Лисин. — В биатлоне был красивый жест, который IBU дал сделать СБР. В случае с конькобежцами всё было по-другому — ISU в уведомительном порядке перенес этап Кубка мира из Челябинска. Расследования допинговых историй занимают время, и может получиться, что это затянется, учитывая доказательства, собранные Маклареном. Где-то они прямые и убедительные, где-то — косвенные, но в большом объеме. Где-то всего лишь намеки. Может выйти, что расследование будет вестись целый год, а потом в декабре 2017 года за пару месяцев до Олимпиады нам сообщат о недопуске спортсменов в Пхенчхан. А перед этим накатят вал черного пиара, сольют еще какой-нибудь «инсайд».

Сам 38-летний конькобежец оказался одним из немногих, чья фамилия напрямую упоминается Маклареном. Большинство остальных имен скрыты и не будут преданы огласке до окончания расследований комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) и соответствующих международных спортивных федераций.

— Моя фамилия открыта потому, что найденное количество вещества было настолько сомнительным, что Родченков ничего не смог доказать, — сказал «Известиям» Сергей Лисин. — Поэтому мне нечего стесняться. Я оказался едва ли не единственным русским спортсменом, который выиграл от своего упоминания в докладе Макларена. Его вторая часть дает косвенные доказательства манипуляций пробами в обратную сторону — не в сторону «очистки», а «загрязнения». То есть для того, чтобы исказить информацию в пользу версии о применении тем или иным спортсменом допинга.

По словам Сергея Лисина, он намерен добиться пересмотра результата анализа своей допинг-пробы 2012 года, обернувшейся для него двухлетней дисквалификацией.

— Основной вопрос — по самой первой пробе, вызвавшей мою дисквалификацию, — резюмировал конькобежец. — Насколько я понимаю, ее уничтожили. Но лабораторный пакет имеется. И теперь я хочу попытаться пересмотреть результаты анализа той пробы с участием хорошего специалиста по аналитической химии.

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