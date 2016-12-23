Президент подошел к пресс-конференции «с прагматизмом»

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Почти за четыре часа, которые длилось мероприятие, вопросы успели задать 48 российских и иностранных представителей СМИ. Всего на пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1437. Президент обсудил с профессиональным сообществом вопросы взаимоотношений с США, Евросоюзом, Украиной, Грузией, сообщил, что еще не принял окончательного решения об участии в президентских выборах 2018 года.



Пресс-конференция в цифрах



Двенадцатая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в Центре международной торговли длилась 3 часа 50 минут. За это время глава государства ответил на вопросы 48 журналистов, в том числе 10 иностранных корреспондентов — из Турции, Германии, Польши, Великобритании, США и Украины, 22 журналиста представляли региональную российскую прессу.

Всего на мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ — 1437. Для сравнения: на первую такую пресс-конференцию в 2001 году аккредитовалось 500 журналистов, а ее продолжительность составила всего 1 час 33 минуты.

24 вопроса были посвящены внутренней политике, 11 вопросов касались экономики и 12 — международной повестки. Аплодисменты в ходе пресс-конференции звучали шесть раз.

Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года: тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В 2015 году общение с журналистами длилось 3 часа 8 минут, вопросы президенту успели задать 32 журналиста.

Напомним, что общение Владимира Путина с прессой перенесли с 22 на 23 декабря: президент принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим в Турции российским послом Андреем Карловым (она прошла в минувший четверг).



О чем говорил президент

Одними из центральных тем ежегодной пресс-конференции президента стала ситуация в российской экономике и внутренней политике. Представителей СМИ интересовали вопросы импортозамещения, налогообложения, энергетики, развития региональной инфраструктуры, оздоровления финансовой системы.

В сфере внутренней политики журналистов интересовали: борьба с коррупцией, кадровые изменения в регионах и возможность проведения досрочных выборов президента и его участие в выборах 2018 года. Звучали вопросы об НКО, имеющих статус иностранного агента, о расследовании убийства одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, а также судебных разбирательствах в отношении журналистов и СМИ.

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено разрешению сирийского кризиса, отношениям России с Турцией, ЕС, США и с Украиной.

Интересовались журналисты и вопросами экологии, образования, патриотического воспитания и защиты животных.

Главный подход — прагматизм



По мнению политолога Евгения Минченко, пресс-конференция прошла для главы государства в комфортном формате.

— Видно было, что Владимир Путин чувствует себя уверенно. И для этого были все условия — ситуация в экономике начала выравниваться и в международной обстановке есть поводы для оптимизма, — говорит эксперт.

Комментарий Владимира Путина на тему его возможного участия в президентских выборах в 2018 году Евгений Минченко назвал «оптимальным».

Напомним, глава государства заявил, что «ответ будет стандартным»: «Время созреет. Я посмотрю, что будет происходить со страной. Тогда будет иметь смысл говорить об участии моем или неучастии в президентских выборах-2018», — заявил глава государства в ходе пресс-конференции.



Губернаторский корпус



Что касается вопроса об обновлении региональных кадров, то тут, по словам Минченко, Путин старается находить новых людей, подтверждая тем самым, что идет процесс «выращивания новой элиты» в стране.



— Неслучайно прозвучали фамилии недавних назначенцев-губернаторов Игоря Васильева в Кировской области, Дмитрия Овсянникова в Севастополе, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова в Ярославской области. Это говорит о том, что новые губернаторы близки к президенту, — говорит эксперт.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин напоминает, что законодательством предусмотрена процедура, позволяющая провести в России досрочные выборы, однако прибегать к этому механизму нет необходимости.

— Да, это возможно. Да, это нецелесообразно, существуют конституционные рамки и нужны какие-то серьезные, экстраординарные причины — ведь процедура запускается отставкой действующего президента, — уточнил Костин. И, конечно, президент имел в виду, что досрочных выборов не будет, — заявил эксперт.



По словам Костина, пресс-конференция — живой формат, каждый журналист задал тот вопрос, который показался наиболее важным представителю СМИ.



— Журналисты представляют аудиторию своих изданий, поэтому спросили именно то, что было важно этой аудитории. Были вопросы от иностранных СМИ и от российских, касающиеся международных отношений, стратегии развития страны, и экономической ситуации, и социальной сферы, и узкие региональные либо профессиональные сегменты. Например, в случае с вопросом о добыче угля было понятно, что корреспонденты с Кузбасса и из других регионов, где много шахт, готовились задавать именно его, — заявил он «Известиям».



Политолог Дмитрий Орлов считает прагматизм — главным подходом Владимира Путина к ответам на вопросы представителей СМИ.

— Его слова о том, что я построил мост, а вы можете его назвать как хотите, можно считать отсылкой к классической фразе: «Главное, чтобы кошка ловила мышей, а как ее назвать, неважно». Это та же логика развития, которую президент уже заявлял в послании Федеральному собранию, теперь она развивается на большой пресс-конференции, — говорит Орлов. — Президент говорит в целом о прагматичном подходе, о том, что нужно развивать инфраструктуру самого разного рода — от экономической до общественной, — говорит эксперт.

Орлов также обратил внимание на слова президента о необходимости противостоять всем видам лоббизма.

— То есть общественные интересы нужно понимать достаточно широко и не сводить их к давлению на власть в интересах каких-то групп и частных интересов. Это — главное, — добавил эксперт.



Президент лишний раз подтвердил, что для проведения досрочных выборов нет объективных предпосылок, полагает политолог Вячеслав Туровский. Президентская кампания, по словам эксперта, уже планомерно идет, и нет необходимости форсировать этот процесс.



— Нет форс-мажорных обстоятельств, выборы должны пройти по закону, в 2018 году, — говорит Туровский.

— Сказанное о досрочных выборах снижает их вероятность, по крайней мере в первой половине 2017 года, да и во второй, — полагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Ответом про региональные элиты президент продемонстрировал интерес к этой теме: впервые он назвал столько фамилий губернаторов.



— Понятно, что, решение по досрочным выборам еще не принято, — говорит, в свою очередь, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. — Сам Путин пока придерживается мнения, что это делать неправильно. Но в том случае если ему будут представлены серьезные аргументы в пользу проведения выборов в следующем году, он готов их рассмотреть. Или если будут какие-либо события, которые вынудят провести эти выборы досрочно. Но сам он считает их проведение нецелесообразным, — уверен Добромелов.



Демонстрация открытости



По мнению профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, пресс-конференция была построена на развитии тех тезисов и мыслей, которые уже звучали на встречах с журналистами и были заявлены в послании президента.

Политолог отмечает, что в общении с журналистами прозвучало немало интересных моментов, в том числе острый вопрос про «Ельцин-Центр», про WADA и проблемы спортивного допинга.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Известиям», что все темы, которые он ожидал услышать, прозвучали.

— Внимание к экономической проблематике соответствовало главному общественному запросу — люди хотят знать, что происходит и будет происходить с российской экономикой. Демонстрация вовлеченности президента в решение экономических проблем — это то, что хотел увидеть массовый зритель. Майские указы, приватизация, бюджет, повестка развития, налоговая система, рекордно низкая инфляция — круг тем был весьма широк, — говорит эксперт.

Вместе с тем Калачев считает, что тема международных отношений в этот раз выглядела дополнением к вопросам внутреннего развития.

— Что касается досрочных выборов, то президент решил пошутить и немножко напустить туман. Но очевидно, что досрочных выборов не будет. Возможно, но нецелесообразно, — отмечает эксперт.



Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов раскритиковал ряд вопросов, полагая, что журналисты намеренно сужают повестку.



— Традиционно большая пресс-конференция президента — это место, где озвучивается повестка дня, в том числе либерально-оппозиционной журналистики, и у меня возникло ощущение, что они играют с Путиным в поддавки. Можно найти гораздо более острые темы для общения с властью, чем поведение общественных организаций, которые мешают проводить неправильные выставки, и запрет рок-оперы, про которую уже десять раз сказали, и «зловещая» фигура Игоря Ивановича Сечина (президент «Роснефти». — «Известия»). Выглядит это как кризис жанра либеральной журналистики, — считает он.

— Стандарт большой пресс-конференции — это демонстрация готовности президента отвечать на самый широкий круг вопросов, практически по любым как глобальным, так и частным темам, и любой степени остроты, — говорит председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. — Соответственно, все задачи демонстрации открытости, компетентности главы государства решены.



Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов отметил, что пресс-конференция президента в очередной раз продемонстрировала беспрецедентную открытость его позиции и уважение к гражданам. Глава государства, по словам Бречалова, провел анализ ситуации в стране и в мире — подчеркнул, что Россия не отступит от своих позиций ни в борьбе с терроризмом, ни с внутренними проблемами.