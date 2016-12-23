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Президент подошел к пресс-конференции «с прагматизмом»

Политологи об итогах общения Владимира Путина с журналистами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Почти за четыре часа, которые длилось мероприятие, вопросы успели задать 48 российских и иностранных представителей СМИ. Всего на пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов  1437. Президент обсудил с профессиональным сообществом вопросы взаимоотношений с США, Евросоюзом, Украиной, Грузией, сообщил, что еще не принял окончательного решения об участии в президентских выборах 2018 года.

Пресс-конференция в цифрах

Двенадцатая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в Центре международной торговли длилась 3 часа 50 минут. За это время глава государства ответил на вопросы 48 журналистов, в том числе 10 иностранных корреспондентов   из Турции, Германии, Польши, Великобритании, США и Украины, 22 журналиста представляли региональную российскую прессу.

Всего на мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ  1437. Для сравнения: на первую такую пресс-конференцию в 2001 году аккредитовалось 500 журналистов, а ее продолжительность составила всего 1 час 33 минуты.

24 вопроса были посвящены внутренней политике, 11 вопросов касались экономики и 12  международной повестки. Аплодисменты в ходе пресс-конференции звучали шесть раз.

Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года: тогда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В 2015 году общение с журналистами длилось 3 часа 8 минут, вопросы президенту успели задать 32 журналиста.

Напомним, что общение Владимира Путина с прессой перенесли с 22 на 23 декабря: президент принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим в Турции российским послом Андреем Карловым (она прошла в минувший четверг).

О чем говорил президент

Одними из центральных тем ежегодной пресс-конференции президента стала ситуация в российской экономике и внутренней политике. Представителей СМИ интересовали вопросы импортозамещения, налогообложения, энергетики, развития региональной инфраструктуры, оздоровления финансовой системы. 

В сфере внутренней политики журналистов интересовали: борьба с коррупцией, кадровые изменения в регионах и возможность проведения досрочных выборов президента и его участие в выборах 2018 года. Звучали вопросы об НКО, имеющих статус иностранного агента, о расследовании убийства одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, а также судебных разбирательствах в отношении журналистов и СМИ.

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено разрешению сирийского кризиса, отношениям России с Турцией, ЕС, США и с Украиной.

Интересовались журналисты и вопросами экологии, образования, патриотического воспитания и защиты животных.

Главный подход  прагматизм

По мнению политолога Евгения Минченко, пресс-конференция прошла для главы государства в комфортном формате.

 Видно было, что Владимир Путин чувствует себя уверенно. И для этого были все условия  ситуация в экономике начала выравниваться и в международной обстановке есть поводы для оптимизма,  говорит эксперт.

Комментарий Владимира Путина на тему его возможного участия в президентских выборах в 2018 году Евгений Минченко назвал «оптимальным».

Напомним, глава государства заявил, что «ответ будет стандартным»: «Время созреет. Я посмотрю, что будет происходить со страной. Тогда будет иметь смысл говорить об участии моем или неучастии в президентских выборах-2018»,  заявил глава государства в ходе пресс-конференции.

Губернаторский корпус

Что касается вопроса об обновлении региональных кадров, то тут, по словам Минченко, Путин старается находить новых людей, подтверждая тем самым, что идет процесс «выращивания новой элиты» в стране.

 Неслучайно прозвучали фамилии недавних назначенцев-губернаторов Игоря Васильева в Кировской области, Дмитрия Овсянникова в Севастополе, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова в Ярославской области. Это говорит о том, что новые губернаторы близки к президенту,  говорит эксперт.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин напоминает, что законодательством предусмотрена процедура, позволяющая провести в России досрочные выборы, однако прибегать к этому механизму нет необходимости.

 Да, это возможно. Да, это нецелесообразно, существуют конституционные рамки и нужны какие-то серьезные, экстраординарные причины ведь процедура запускается  отставкой действующего президента,  уточнил Костин. И, конечно, президент имел в виду, что досрочных выборов не будет,  заявил эксперт.

По словам Костина, пресс-конференция  живой формат, каждый журналист задал тот вопрос, который показался наиболее важным представителю СМИ.

 Журналисты представляют аудиторию своих изданий, поэтому спросили именно то, что было важно этой аудитории. Были вопросы от иностранных СМИ и от российских, касающиеся международных отношений, стратегии развития страны, и экономической ситуации, и социальной сферы, и узкие региональные либо профессиональные сегменты. Например, в случае с вопросом о добыче угля было понятно, что корреспонденты с Кузбасса и из других регионов, где много шахт, готовились задавать именно его,  заявил он «Известиям».

Политолог Дмитрий Орлов считает прагматизм  главным подходом Владимира Путина к ответам на вопросы представителей СМИ.

 Его слова о том, что я построил мост, а вы можете его назвать как хотите, можно считать отсылкой к классической фразе: «Главное, чтобы кошка ловила мышей, а как ее назвать, неважно». Это та же логика развития, которую президент уже заявлял в послании Федеральному собранию, теперь она развивается на большой пресс-конференции,  говорит Орлов.  Президент говорит в целом о прагматичном подходе, о том, что нужно развивать инфраструктуру самого разного рода  от экономической до общественной,  говорит эксперт.

Орлов также обратил внимание на слова президента о необходимости противостоять всем видам лоббизма.

 То есть общественные интересы нужно понимать достаточно широко и не сводить их к давлению на власть в интересах каких-то групп и частных интересов. Это  главное,  добавил эксперт.

Президент лишний раз подтвердил, что для проведения досрочных выборов нет объективных предпосылок, полагает политолог Вячеслав Туровский. Президентская кампания, по словам эксперта, уже планомерно идет, и нет необходимости форсировать этот процесс.

 Нет форс-мажорных обстоятельств, выборы должны пройти по закону, в 2018 году,  говорит Туровский.

 — Сказанное о досрочных выборах снижает их вероятность, по крайней мере в первой половине 2017 года, да и во второй,  полагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.  Ответом про региональные элиты президент продемонстрировал интерес к этой теме: впервые он назвал столько фамилий губернаторов.

 Понятно, что, решение по досрочным выборам еще не принято,  говорит, в свою очередь, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.  Сам Путин пока придерживается мнения, что это делать неправильно. Но в том случае если ему будут представлены серьезные аргументы в пользу проведения выборов в следующем году, он готов их рассмотреть. Или если будут какие-либо события, которые вынудят провести эти выборы досрочно. Но сам он считает их проведение нецелесообразным,  уверен Добромелов.

Демонстрация открытости

По мнению профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, пресс-конференция была построена на развитии тех тезисов и мыслей, которые уже звучали на встречах с журналистами и были заявлены в послании президента.

Политолог отмечает, что в общении с журналистами прозвучало немало интересных моментов, в том числе острый вопрос про «Ельцин-Центр», про WADA и проблемы спортивного допинга.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил «Известиям», что все темы, которые он ожидал услышать, прозвучали.

 Внимание к экономической проблематике соответствовало главному общественному запросу  люди хотят знать, что происходит и будет происходить с российской экономикой. Демонстрация вовлеченности президента в решение экономических проблем  это то, что хотел увидеть массовый зритель. Майские указы, приватизация, бюджет, повестка развития, налоговая система, рекордно низкая инфляция  круг тем был весьма широк,  говорит эксперт.

Вместе с тем Калачев считает, что тема международных отношений в этот раз выглядела дополнением к вопросам внутреннего развития.

 Что касается досрочных выборов, то президент решил пошутить и немножко напустить туман. Но очевидно, что досрочных выборов не будет. Возможно, но нецелесообразно,  отмечает эксперт.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов раскритиковал ряд вопросов, полагая, что журналисты намеренно сужают повестку.

 Традиционно большая пресс-конференция президента  это место, где озвучивается повестка дня, в том числе либерально-оппозиционной журналистики, и у меня возникло ощущение, что они играют с Путиным в поддавки. Можно найти гораздо более острые темы для общения с властью, чем поведение общественных организаций, которые мешают проводить неправильные выставки, и запрет рок-оперы, про которую уже десять раз сказали, и «зловещая» фигура Игоря Ивановича Сечина (президент «Роснефти».  «Известия»). Выглядит это как кризис жанра либеральной журналистики,  считает он.

 Стандарт большой пресс-конференции  это демонстрация готовности президента отвечать на самый широкий круг вопросов, практически по любым как глобальным, так и частным темам, и любой степени остроты,  говорит председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.  Соответственно, все задачи демонстрации открытости, компетентности главы государства решены.

Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов отметил, что пресс-конференция президента в очередной раз продемонстрировала беспрецедентную открытость его позиции и уважение к гражданам. Глава государства, по словам Бречалова, провел анализ ситуации в стране и в мире  подчеркнул, что Россия не отступит от своих позиций ни в борьбе с терроризмом, ни с внутренними проблемами.

 Владимир Путин сказал, что все  и госкомпании, и государственные органы управления  должны действовать более эффективно и сокращать неэффективные расходы  это особенно актуально в нынешних экономических реалиях. Он также затронул тему высоких зарплат, которые получают менеджеры высшего эшелона, работающие в подобных структурах. Считаю, что такой подход  правильный способ вернуть некоторых наших чиновников «с небес на землю»,  считает Бречалов.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Президент подошел к пресс-конференции «с прагматизмом»

Президент подошел к пресс-конференции «с прагматизмом»Политологи об итогах общения Владимира Путина с журналистами

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