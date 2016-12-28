Продуктовую помощь хотят освободить от налогов

Поправки в Налоговый кодекс будут внесены в Госдуму до конца января 2017 года. Они предусматривают уменьшение налоговой нагрузки на производителей, которые отдают стоковую продукцию на благотворительность. Эта мера позволит предприятиям передавать значительно больше продовольственных товаров на благотворительные нужды.

Поправки в Налоговый кодекс внесет зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. Сейчас производителям и продавцам проще уничтожить излишки продукции, чем передать их нуждающимся.

— Сетям выгоднее утилизировать продукцию, нежели передавать ее благотворительным фондам или напрямую нуждающимся. Потому что при передаче на благотворительность они подвергаются двойному налогообложению, — сказала Ирина Гехт «Известиям». — Мы совместно с юристами благотворительного Фонда продовольствия «Русь» готовим поправку о том, что в случае передачи излишков продукции на благотворительные нужды передающая сторона не будет нести никаких затрат ни по налогам, ни по каким-то другим платежам.

По словам сенатора, недавно парламентарии также обсуждали инициативу депутатов о запрете на уничтожение санкционной продукции и передаче ее благотворительным организациям. Но от этой идеи пока решили отказаться.

— Еды выбрасывается очень много. Поэтому нужно изменить нашу законодательную базу. В итоге будет лучше и отечественным производителям, и торговым организациям, и благотворителям, — подчеркнула Ирина Гехт.

По словам сенатора, документ сейчас проходит правовую экспертизу, а в январе будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Руководитель Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько рассказала «Известиям», что в нынешних условиях передача стоковой продукции от производителей на благотворительные нужды ведется скорее для поддержания имиджа компаний.

— Производители сейчас в большой степени проявляют свою корпоративно-социальную ответственность, работая с фондами. Все те продуктовые передачи, которые они делают, это договор благотворительных пожертвований, и они платят с этих передач налоги, – пояснила Крисько.

По ее словам, смысл готовящихся поправок в том, чтобы компаниям, которые готовы помочь нуждающимся, это было еще и выгодно.

— Они не будут тратиться на утилизацию продуктов и не будут платить налог на благотворительные передачи. Мы надеемся, что в таком случае объем благотворительной помощи будет существенно увеличен, — говорит Виктория Крисько.

В первую очередь речь идет о стоковой продукции с ограниченным сроком действия. По данным фонда, ежегодно В России уничтожается порядка 25% продовольствия. Основные категории уничтожаемых продуктов — овощи, фрукты, молоко и хлеб.

По словам директора по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Марии Жебит, сейчас компании мало заинтересованы в благотворительности.

— Законодательство не стимулирует бизнес заниматься благотворительностью, потому что производители сталкиваются с двойным налогообложением. Изменение законодательных норм и освобождение от налоговой нагрузки может реально привести к кратному росту объемов продукции, направляемой в благотворительные фонды, — пояснила Жебит «Известиям».

В торговой компании «Дикси» «Известиям» также подтвердили, что принятие поправок существенно улучшит ситуацию.

— Поддержка благотворительной деятельности через налоговые инструменты могла бы существенно увеличить активность социально ответственных копаний в этом направлении. Сегодня любое пожертвование, в том числе передача продуктов, может осуществляться только из чистой прибыли, — пояснили в пресс-службе компании.