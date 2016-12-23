«Мы настроены на совместное решение стоящих перед нами задач»

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина была отмечена целым рядом вопросов, касающихся ситуации на мировой арене. Большинство из них были посвящены избранному президенту США Дональду Трампу и перспективам российско-американского сотрудничества.

Так, Владимир Путин раскритиковал Вашингтон за выход из договора по ПРО.

— Предпосылки новой гонки вооружений были созданы после выхода США из договора ПРО. Другая страна должна создавать такой же «зонтик» либо эффективные средства преодоления. Мы делаем это эффективно в рамках наших договоренностей по количеству зарядов <…> Мы совершенствовали нашу ядерную триаду. Может быть, это вызывает у США желание совершенствовать свои ядерные силы. Если кто-то и разгоняет гонку вооружения, то это не мы, — указал российский президент.

Также Владимир Путин коснулся обвинений в хакерских атаках, звучащих в адрес России.

— Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали у самих себя. Какие-то хакеры, допустим, вскрыли почту руководства Демпартии США. Может, кто-то лежа на диване это сделал? — отметил Путин.

Критике российского президента подверглась американская избирательная система.

— Мы давно говорим о проблемах с демократией. Проблема прежде всего в архаичности выборной системы в США. За частью штатов сохраняются преференции. Почему так? Нужно спросить у американских законодателей. Но это дело США, а не наше. Это великая страна, она справится, — указал Владимир Путин.

Между тем российский лидер рассказал, что в ходе ожидаемой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом собирается обсудить вопрос нормализации российско-американских отношений.

— Вопросы на повестке — нормализация наших взаимоотношений. Трамп отмечал, что отношения сейчас хуже некуда. Я с ним согласен. Будем вместе думать, как нормализовать отношения, — подчеркнул Путин.

Как сказал «Известиям» заместитель директора Института США и Канады РАН, член Совета по внешней и оборонной политике Павел Золотарев, повышенное внимание со стороны как журналистов, так и главы государства к американской тематике вполне объяснимо.

— Россия и США — это мировые державы. Они в силу географии обречены на то, чтобы оказывать влияние на развитие событий в разных регионах мира. А потому между нами неизбежны противоречия. США допустили ошибку, инициировав политику «сдерживания» в отношении России за счет расширения НАТО. Это вызвало напряженность в отношениях между двумя странами. Красной чертой стала Украина. В то же время тот уровень отношений, который был достигнут при администрации Барака Обамы, не соответствует интересам обеих стран. Сейчас сформировалась потребность в выстраивании конструктивных отношений в мирное время и, как следствие, появляются надежды, связанные с приходом к власти Дональда Трампа, — указывает эксперт.

Другой аспект, которому российский президент уделил повышенное внимание, — отношение со странами ЕС.

— Мы не были инициаторами ухудшения [отношений] с европейскими странами, в том числе с Германией. Мы не вводили санкций, мы только ответили. Мы пойдем на отмену любых ответных мер — хотя наши сельхозпроизводители просят этого не делать — если европейские партнеры снимут свои санкции, — отметил Путин.

Он указал, что Россия готова сотрудничать с Европой, но ожидает от нее такого же подхода.

— Мы настроены на совместное решение стоящих перед нами задач. В первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом. Мы сочувствуем погибшим в Берлине. Эффективно действовать можно только вместе. Но как мы можем работать вместе, если против нас ввели санкции, а мы ввели ответные меры? Если английские спецслужбы прекратили сотрудничество с ФСБ? — задался вопросом президент.

В то же время он отметил, что «мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и самостоятельный партнер».

А самостоятельности Европе как раз не хватает, убежден генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— За последние 30–40 лет европейская политическая элита попала под влияние США. Причем не столько за счет силы США или могущества их экономики, сколько за счет признания того, что Америка как таковая является эталоном. И, начиная с Николя Саркози во Франции и лидеров, руководивших Германией после Гельмута Коля, Европа всё больше идет в фарватере Вашингтона и воспринимает это как нечто естественное. Точнее, не сама Европа, а ее руководители, причем всё это вопреки общественному мнению, — говорит эксперт.

В ходе общения с журналистами Владимир Путин затронул и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности сирийский кризис.

— Что касается Алеппо. Огромную роль в урегулировании этой ситуации сыграли президент Турции и руководство Ирана, но без участия России это было бы невозможно. Сейчас только министр обороны докладывал, как происходила работа на завершающем этапе. Десятками тысяч выводили людей. Это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция. Разумеется, это не могло быть достигнуто без работы Асада и его сотрудников. Практика показала, что такой формат востребован. Я бы не забывал интересы и участие других стран региона — Египта, Саудовской Аравии, США. Следующий этап — заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии и начало переговоров по политическому примирению. В качестве нейтральной площадки мы предложили Астану, — отметил президент.

Как считает востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов, Путин более чем четко изложил российские подходы к урегулированию сирийского кризиса.

— Прежде всего обращает на себя внимание, что альтернативы политическому урегулированию конфликта нет. Я думаю, это должно подействовать на всех участников кризиса. Что касается переговоров в Астане, то они являются не альтернативой женевскому диалогу, а этапом подготовки к нему. В ходе этой встречи, на мой взгляд, будет обсуждаться расширение состава делегаций оппозиции за счет лидеров тех группировок, которые при турецком посредничестве согласились сложить оружие и прекратить боевые действия, — считает Вячеслав Матузов.

Также, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Владимир Путин затронул проблему создания независимого курдского государства на части иракской территории.

— У нас всегда были особые, добрые отношения с курдским народом, у которого своя, сложная судьба. Мы можем констатировать, что курдские подразделения ведут себя очень мужественно и действуют эффективно в борьбе с терроризмом. Что касается суверенитета, мы будем действовать в рамках международного права. Право курдского народа следует реализовать, но тут важна позиция Ирака. Во внутренние иракские дела мы вмешиваться не собираемся, — отметил президент.

Как полагает Матузов, президент сгладил острые углы, отвечая на вопрос курдского журналиста.

— При всей симпатии к борьбе курдского народа, к необходимости решать курдский национальный вопрос, президент умело обошел имеющиеся подводные камни. Высказавшись за необходимость решения проблемы, он тем не менее не поддержал идею создания независимого курдского государства на части территорий Ирака, — считает эксперт.

Также российский президент высказался в поддержку минского процесса по Украине, в то же время назвав его «вялым». Кроме того, Путин выразил пожелание, «чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами». Он указал на необходимость освобождения удерживаемых обеими сторонами конфликта лиц и выразил одобрение отмене визового режима между Украиной и ЕС. При этом президент напомнил, что речи не идет о предоставлении украинцам права на работу, что станет, по его мнению, «унизительным положением» для людей и фактически «жесткой эксплуатацией».



Продолжая тему виз, российский лидер не исключил возможности введения безвизового режима между Россией и Грузией.

Кроме того, глава государства указал, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Анкарой. Говоря о Китае, Путин отметил, что уровень сотрудничества с КНР «больше, чем стратегическое партнерство».

Наконец, российский лидер призвал прекратить спекуляции по вопросу крушения в 2010 году в районе Смоленска самолета, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.

Как заметил в беседе с «Известиями» профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, в этом году тональность слов Владимира Путина на пресс-конференции претерпела изменения.

— Если сравнивать с аналогичными пресс-конференциями прошлых лет, где было довольно много духоподъемных и мобилизационных заявлений, то сейчас все высказывания были в примирительном тоне, с приглашением к сотрудничеству. Это относилось ко всем: американцам, европейцам, грузинам, полякам и др. Везде подчеркивалось, что возникшая напряженность не имеет источника в России. За всеми санкциями, изменениями ситуации на Украине стоит другая рука, которая всё инициировала. Все проблемы нужно решать не с позиции силы, а в ходе переговоров, — подытоживает эксперт.