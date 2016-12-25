Опасный лайк

Стали известны результаты исследования, согласно которому, чтобы понять, как к человеку относятся на работе, достаточно проанализировать всего 10 лайков, поставленных им. А чтобы узнать его так же хорошо, как муж или жена, нужно изучить около 230 – 240 лайков. Так считают эксперты, которые длительное время отслеживали поведение пользователей социальных сетей и обнаружили, что точность исследования очень высока: например, цвет кожи, пол, сексуальную ориентацию можно определить почти на 90%.

Я, честно говоря, очень консервативен и не очень рад тому, что мы полностью погрязли в цифрах и современных технологиях. Многие сейчас и вовсе подменяют реальную жизнь виртуальным общением, предпочитая проводить больше времени не в живых беседах, а в социальных сетях или сайтах знакомств.

В целом же, если проанализировать различные «цифровые следы» человека (от тех же лайков до истории приобретения товаров по кредитной карте и прослушивания музыки в сети), то узнать о человеке можно практически всё, причем без его ведома.

«Было много сомнений: реалистично ли это, получится ли воспроизвести эффективность тщательно разработанных опросников, возможно ли по поведению человека в сети, его «цифровым следам» определить личность, психологические черты», — говорят представители компании, проводившей исследование. По их словам, адепты классической психологии утверждали, что люди, находясь в интернете, совершают случайные действия, поэтому, проанализировав их, не всегда возможно получить объективную картину.

Поведение в сети наглядно говорит о личности человека. Можно зайти на страничку в Facebook и узнать, где был ее владелец (фото с вечеринок, встреч, путешествий и т.д.). К чему теперь его о чем-то спрашивать, когда и так уже всё понятно? Или, например, вместо того, чтобы поинтересоваться, нравится ли новому знакомому читать, какая именно литература ему нравится, можно просто посмотреть, какие книги он просматривает в интернете, покупает ли их, обсуждает ли на форумах.

Действительно, люди перестали бояться (а, между прочим, зря) выкладывать в сеть всю информацию о себе, вплоть до телефонов и времени, когда их не бывает дома, не думая о том, что открытая для всех личная информация может сыграть злую шутку.

Когда пользователи размещают о себе информацию в социальных сетях, они должны серьезно задумываться. Во-первых, четко понимать, кто видит их страницу. Всё это можно сделать в настройках аккаунта (либо все пользователи, либо друзья, либо друзья друзей).

Какой вред это может принести? Например, сейчас в соцсетях активно работают коллекторы, которые таким способом выслеживают должников. Или еще есть мошенники, которые пишут или звонят, чтобы «развести» на деньги от имени родственников. Поэтому в первую очередь, если человек хочет о себе что-то написать, он должен четко понимать, какую долю информации можно выкладывать в открытый доступ, какую — по запросу. Как правило, такая аккуратность никак не сказывается на работе или личной жизни, поэтому нужно подходить к этому с пониманием. Ставить правильный уровень открытости и дозировано размещать информацию в такой пропорции, чтобы не чувствовать себя отрезанным от мира.

Ведь если к вам на улице подойдет незнакомец и начнет расспрашивать, откуда вы, где бываете, что любите, то это, вполне вероятно, застанет вас врасплох и отвечать не захочется вовсе. А с виртуальным миром всё наоборот. Мы отчаянно стараемся поведать всей планете о том, что происходит у нас в жизни. Если у вас не закрыта страница «от всех», кроме друзей, то каждый желающий сможет посмотреть ваши фото, фото ваших близких, понять, куда вы ходите, чем интересуетесь, какую одежду носите. Всё это позволит сделать выводы о вашем благосостоянии, пристрастиях и многом другом.

Что касается самих лайков, тут ситуация несколько сложнее. Люди всегда хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Часто мы лайкаем не то, что нам действительно нравится, а то, что диктуют тренды и модные течения. Люди хотят создавать определенный образ, который не всегда соответствует реальному. Поэтому процент искренних лайков куда меньше, и делать выводы о таком человеке на основе «фейсбучной» информации не совсем правильно.

Я, конечно же, за то, чтобы люди не лайкали и антилайкали всё подряд, а заостряли внимание на том, что их действительно интересует. Только так мы сможем быть честными друг перед другом и создавать правильное впечатление. И прежде всего нужно думать о собственной безопасности и помнить, что социальные сети никогда не смогут заменить реальное общение.