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От табачников потребуют гарантий

Минфин обяжет табачные компании давать банковские гарантии при получении специальных марок

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

В 2017 году Минфин обяжет производителей табачной продукции давать банковскую гарантию в качестве целевого обеспечения специальных марок. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов.

— Мы предлагаем при выдаче марок требовать с производителей банковскую гарантию как механизм обеспечения целевого использования марок, — уточнил он.

Данная мера будет сопровождаться уточнением требований к получателям специальных марок — производителям табачной продукции. В частности, им будет необходимо подтвердить наличие помещений и мощностей для производства табачной продукции, а также дать обязательство об использовании специальных марок по назначению.

Сумма обеспечения будет рассчитываться как произведение количества выдаваемых марок на расчетную сумму акциза в отношении одной пачки, к которой будет применяться марка. В ведомстве подчеркнули, что после подтверждения целевого использования марок — производства сигарет и уплаты акциза либо возврата или уничтожения неиспользованных марок в присутствии сотрудника налоговых органов — производителя освободят от обязательств по банковской гарантии.

Максимум ко II кварталу следующего года документ вступит в силу и правило начнет действовать для табачной отрасли, уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минфине «Известиям» также сообщили, что мера направлена на пресечение практики ухода от уплаты акцизов. Например, производитель получает марки, а затем не представляет сведений об их использовании. Это может происходить в случае ликвидации или реорганизации компании, уничтожения марок без участия сотрудников ФНС или передачи марок третьим лицам.

— Это может рассматриваться как возможный уход от уплаты сумм акциза — в случае, если марки в действительности были не уничтожены, а выпущены в оборот, — подчеркнули в ведомстве.

Так, за 2014–2015 годы сумма возможных недополученных доходов бюджета от использования подобных сценариев составила 5–6 млрд рублей. Например, в 2015 году пять производителей утилизировали 201 млн марок без необходимых свидетелей. За 2016 год такие оценки Минфин пока не проводил.

Напомним, в следующем году минимальная ставка акциза составит не менее 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. При этом одна специальная марка используется при выпуске на рынок одной пачки сигарет.

Руководитель кластера по корпоративным и юридическим вопросам в «Империал Тобакко» Андрей Рогов говорит, что компания считает эту меру излишней.

— Такой шаг был уместен для алкогольной отрасли, где собираемость акцизов не достигает даже 80%, в нашей отрасли ситуация совершенно другая, — уточнил он.

По данным Минфина, собираемость табачного акциза за 2015 год составила 99,9%, напомнил специалист табачной компании.

— Поэтому мы считаем, что механический перенос мер, оправданных для алкогольного рынка, на табачный, не является правильным, — подчеркнул Андрей Рогов.

По его словам, предоставление банковской гарантии стоит денег: производитель оплачивает банку стоимость этой услуги и эти платежи увеличивают издержки, которые в конечном итоге переносятся на потребителя. То есть цена сигарет в итоге возрастет, а на сколько, можно будет сказать после детального ознакомления с предложениями Минфина, уточнил эксперт.

— Возможность привязки гарантии или сумм обеспечения уплаты акциза к получению специальных марок для маркировки табачной продукции вызывает ряд юридических вопросов: специальная марка для табачной продукции не является элементом налогового администрирования, — добавил Андрей Рогов.

По словам директора по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александра Лютого, в компании понимают, что правительство хочет ввести дополнительные меры для борьбы с нелегальным оборотом табака и уходом от уплаты налогов, «однако предложенное Минфином решение является слишком радикальным». Нововведение значительно увеличит финансовую нагрузку на российских производителей табачной продукции и не поможет бороться с главной причиной табачной контрабанды — более дешевыми сигаретами из соседних государств, уверен эксперт.

Кроме того, Минфин предлагает производителям частично или полностью платить акцизный налог еще до продажи товара, указал Александр Лютый.

— Учитывая, что доля налогов в цене пачки сигарет больше 50% и что в 2017 году государство планирует собрать свыше 400 млрд рублей табачных акцизов, это означает, что компаниям придется выводить из оборота огромные средства, — сказал он, уточнив, что даже если речь идет лишь о банковской гарантии, ее стоимость для компаний составит около 1% от планируемых акцизных платежей. Дополнительная финансовая нагрузка на производителей выльется в рост стоимости сигарет, заключил он.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал «Известиям», что в алкогольной отрасли банковская гарантия при получении марок стала эффективной мерой.

— Когда на алкогольном рынке вводили подобный инструмент, собираемость акциза была невысокой, а не менее 50% рынка водки было нелегальным, поэтому мера была оправданной, — сказал он.

Эксперт уточнил, что на табачном рынке подобной ситуации сейчас нет — по оценкам Минфина, доля нелегальной табачной продукции составляет около 2%.

В «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Федеральной налоговой службе на запрос «Известий» не ответили.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

От табачников потребуют гарантий

От табачников потребуют гарантийМинфин обяжет табачные компании давать банковские гарантии при получении специальных марок

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