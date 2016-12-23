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Фигурист Михаил Коляда стал чемпионом России

21-летний спортсмен обошел Самарина и Ковтуна

Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в мужском одиночном катании.

Произвольную программу занимающего первую строчку поле короткой программы Коляды судьи оценили на 188,15 балла. Он одержал победу в чемпионате с результатом 283,48 балла, сообщает «Спорт-Экспресс».

На второй строчке оказался Александр Самарин с результатом 259,74 балла. Третье место досталось победителю чемпионатов России трех последних лет Максиму Ковтуну с результатом 249,37 балла.

«Пока еще не осознал, что стал чемпионом России. Честно говоря, были достаточно серьезные ошибочки, но в целом доволен своим прокатом. Только со льда, даже не думал о чемпионате Европы, подумаю, когда время придет», — цитирует ТАСС слова победителя.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Фигурист Михаил Коляда стал чемпионом России

21-летний спортсмен обошел Самарина и Ковтуна

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