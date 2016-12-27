Вузы начинают подготовку специалистов по отечественному ПО

Студентов российских государственных вузов начнут обучать работе с операционной системой (ОС), специально созданной для государственных органов. Институт развития интернета (ИРИ) разработал образовательную программу по работе с GosLinux, которая будет направлена на подготовку системных администраторов и разработчиков, создающих программы для этой ОС. Пилотный проект подготовки студентов будет реализован во Владимирском государственном университете (ВлГУ).

ИРИ начал реализацию большого проекта по переводу всех региональных органов власти c Windows на операционные системы, созданные на базе Linux. Первым этапом стал перевод чиновников Владимирской области на отечественную разработку GosLinux, подготовленную компанией Red Soft.

До конца I квартала 2017 года эксперты ИРИ будут подводить итоги пилотного внедрения этой ОС, которое было установлено на 7 серверов и 150 компьютеров чиновников. После сбора отзывов и устранения недостатков в GosLinux планируется продолжить процесс импортозамещения программных продуктов.

По словам директора центра компетенций ИРИ «ИТ+Суверенитет» Анны Мещеряковой, в первую очередь необходимо обучить работе с этой ОС системных администраторов и программистов.

— В процессе нашей работы мы сталкиваемся с целым рядом проблем, но наиболее остро стоит вопрос нехватки квалифицированных кадров — разработчиков, администраторов и специалистов по внедрению российского ПО и его профессиональной поддержке, — рассказала Анна Мещерякова. — Мы намерены привлечь к сотрудничеству с ВлГУ разработчиков ПО, интеграторов, а также федеральные и региональные органы власти, которые готовы делиться компетенциями и успешной практикой импортозамещения ПО.

Анна Мещерякова пояснила, что с 2017 года на базе ВлГУ у студентов в основной программе появится новый предмет — работа на GosLinux. Также на базе университета будут открыты курсы повышения квалификации для тех, кто работает на Windows, но хочет научиться администрировать или программировать в новой среде. Например, у студентов появится курс лекций ОС GosLinux, который они будут изучать четыре часа в неделю на протяжении года.

Ректор ВлГУ Анзор Сарализде отметил, что благодаря новому курсу шансы студентов на трудоустройство сильно возрастают.

— Если сейчас мы готовим студентов в совместных программах с ведущими промышленными и финансовыми структурами, например Сбербанком или НИИ «Точмаш», и получаем примерно 20% их «приживаемости» (5 из 25), то, вовлекая их в практическую работу по ИТ-интеграции, где возможностей и задач больше, мы рассчитываем на 70-процентное распределение, — сказал Анзор Сарализде.

Директор ИРИ Екатерина Рудых рассказала, что после пилотного тестирования курс планируется к внедрению на территории всей России.

Советник гендиректора компании Bazealt (ведет разработку дистрибутивов на Linux) Алексей Смирнов рассказал, что процесс импортозамещения операционной системы в стране начался очень активно.

— В качестве альтернативы будет выбран Linux. Какая будет версия или сборка — это другой вопрос. Образование в прикладном плане — это очень полезная вещь. Сервера «Рамблер», «Яндекс», Google, Facebook работают на Linux, — рассказал Алексей Смирнов. — Администраторы востребованы, и для грамотных специалистов найти работу — не проблема, их даже стараются переманивать. На рынке их не хватает.

Справка «ИЗВЕСТИЙ»



GosLinux — изначально созданный для федеральной службы судебных приставов (ФССП) типовой дистрибутив Linux со встроенными средствами защиты информации. Разработчиком выступила компания «Ред Софт», победившая в марте 2013 года в конкурсе на доработку, внедрение и сопровождение подсистем автоматизированной информационной системы ФССП. По словам председателя совета ИРИ Германа Клименко, ФССП заказала тиражируемое решение и передала его в фонд алгоритмов и программ, из которого любые госструктуры могут свободно брать любые программы и использовать для своих нужд.